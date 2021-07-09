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環南市場再篩3例確診　王必勝「管理措施有成效」：目標清零

記者陳家祥／台北報導

國內新冠肺炎疫情趨緩，但台北市部分卻因為批發市場大量篩檢，不斷有新的確診個案出現。指揮官王必勝說，相較日前第一次的大規模PCR有41例陽，這次減少到3例，顯然中間做了很多管理措施，應該是有它的成效在，是往好的地方發展，「希望再做一陣子管理措施後，可以變清零狀態」。

▲前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

▲聯合前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

北市、中央疫情指揮中心9日上午再來到北農、環南聯合前進指揮所，召開第5次會議。在會議開始前，指揮官王必勝首先到，接著北市副市長黃珊珊、市長柯文哲接著陸續到場。

針對篩檢狀況，王必勝表示，至少看起來，第一次環南員工普篩是41位，現在是3位，顯然中間做了很多管理措施，應該是有它的成效在，是往好的地方發展，「希望再做一陣子管理措施後，可以變清零狀態」。

王必勝說，這次新增的3例確診者都是員工，「所以之前篩檢都是陰性」，現在變陽性，因此要看可能的感染途徑是哪些。

黃珊珊說，今天篩出4位陽性其中1位為舊案，3位已經進行匡列跟居家隔離，有一位是自治會員工，自治會全部居家隔離。2位是攤商，週邊攤商已經封攤、居家隔離。有幾位在上次2次都是陰性，應該是中間有狀況。

▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

▲台北市長柯文哲赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市副市長黃珊珊赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

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