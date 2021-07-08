柯文哲「環南設局說」背後有2因素　他分析：討拍、互鬥

記者陶本和／台北報導

對於台北市長柯文哲的「環南設局說」，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜8日表示，嚴謹的行政團隊，對於行程的檢視更嚴格，「設局說」在一般公務行程處理是不可能的，除非有兩種因素，第一是把自己塑造成受害者討拍，第二是幕僚間在互鬥。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



柯文哲7日晚間跟資深媒體人趙少康直播聊時事，在環南市場事件中，他認為自己被中央設局，到了現場才知道是記者會，而不是開會。對此，陳子瑜表示，結果被踢爆，北市府自己的媒體聯絡群組，在通知上清楚寫著「記者會」。

陳子瑜說，柯文哲的臉腫得比聖母峰還高，要怎麼處理承辦的觀傳局媒體服務股長呢？是比照自己老師、衛生局長一樣「被請假」，還是比照好心肝事件，把股長調職了事？

陳子瑜坦言，只要有公務經驗和政治工作經驗的人，聽到柯文哲的「設局說」，一定都嗤之以鼻，笑到在地板上滾，「這種涉及到市長的行程，一定都有市長室的參與，而且越是嚴謹的行政團隊，對於行程的檢視更嚴格。」

陳子瑜表示，他聽過一個例子，北部某縣市（非雙北），縣市長參與行程的時候，連「走到哪裡要停下來、停多久」，在行程前一天時，都會有首長幕僚去場勘、佈置定位點；如果涉及到其他縣市或中央等單位，更是會再三確認。

因此，陳子瑜斷言，柯文哲的「設局說」，在一般的公務行程處理是幾乎不可能的事情。因此，他認為，柯文哲背後有兩個因素：第一，為了把自己塑造成受害者，向支持者討拍，用這種言論騙外行人；第二，幕僚之間的互鬥，透過幫柯文哲解套，讓觀傳局系統的幕僚背黑鍋。

陳子瑜表示，不管是哪一種，都隨著北市府自己公布的媒體簡訊曝光，讓外界再一次看見柯文哲是個公然扯謊還能夠臉不紅氣不喘的「超高段專業政治人物」。

▼台北市政府於2日上午11時1分發出採通，上面寫著「記者會」。（圖／翻攝自北市府LINE群組）