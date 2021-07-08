712微解封　蔡英文曝「分批逐步鬆綁」關鍵思考

▲蔡英文解釋三級警戒延長，但適度鬆綁的原因。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

針對疫情指揮中心8日宣布三級警戒延長、適度鬆綁一事，總統蔡英文晚間表示，她清楚長期間、高強度的警戒，容易產生對防疫的疲乏，許多做生意的小商家，生計更是受到影響，因此以分批逐步方式，嘗試做出適度的鬆綁。

蔡英文晚間透過臉書表示，日本政府提供的第二批113萬劑AZ疫苗，下午已經抵達，她再次謝謝日本的友情支持，政府會持續加速疫苗接種，提升台灣的集體防護力。

另外，有關指揮中心宣布，三級警戒將會再延長到7/26，但從下週二（7/13）開始，則會有條件適度鬆綁部分措施。蔡英文表示，必須戰戰兢兢面對難纏的病毒，在每天還是有些不明感染源的案例下，還需要更多時間來達到降級的條件。

不過，蔡英文說，她也清楚，長時間、高強度的警戒，容易產生對防疫的疲乏，許多做生意的小商家，生計更是會受到影響，如果疫情已經趨緩，也該在符合防疫要求下做適當的調整。因此，這一次，政府開始以「分批逐步」的方式，嘗試做出適度的鬆綁。

蔡英文強調，所有鬆綁的場所，都將是「有條件鬆綁」，也必須繼續遵守實聯制、出入口管制、人流管控降載等措施，出入場所的消費者，則必須維持社交距離，除飮食外全程戴口罩。

最後，蔡英文說，克服疫情挑戰，是我們全國上下一致的目標，這個時候少爭吵多合作，讓我們繼續團結配合指引，在生活的便利和防疫的周全當中，一起找到新的平衡。



