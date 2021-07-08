彰化50處夜市採申請制微解封　王惠美：符合中央規範就復業

記者唐詠絮／彰化報導

中央宣布適度微解封，其中也針對夜市場所公布相關規定，彰化縣內有超過50處夜市，早在5月中旬已經暫時歇業，未來是否可以如期於7月12日後重啟營運，對此縣長王惠美表示，目前依中央指引再做相關規範，如果業者能允諾符合中央標準，將採申請方式辦理。

▲彰化精誠夜市。（圖／翻攝自精誠夜市臉書專頁）

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台灣本土疫情增溫，彰化自5月14日也傳出確診案例。由於確診案例不斷增加，彰化縣政府宣布，縣內50個夜市全部關閉，彰化夜市業者宣布，配合彰化縣政府法令 、防疫規定，彰化市精誠夜市、彰化市永安夜市、花壇鄉花壇夜市、員林市龍燈夜市即日起「暫停」營業 。

業者表示，不確定何時可以再開始營業，一有通知我們也將第一手發布消息，也提醒民眾請勿以訛傳訛，散布其他不實消息，同時表示，為了避免民眾聚集，不得已下此命令，大家防疫同心，一起渡過此時困境。

如今隨著微解封消息傳出，已經有不少民眾等著要外出逛夜市嚐小吃，放鬆一下心情，王惠美指出，實際上在這幾天已經請 經濟暨綠能發展處與夜市相關業者做聯繫，現在就看它們防疫能自己管理、能做到甚麼程度，確實他們已經2個月沒有收入沒有做生意，有些家庭已經受到影響，但還是必須有萬全的準備，才能全面開放。

衛生局長葉彥伯指出，彰化今天零確診，居家隔離人數只剩40人，只要再觀察2周，就可以清零，中央今天公布微解封，他強調最重要的一件事，是員工健康管理，也提醒民眾要盡快上網預約，防疫施打疫苗相對更加重要。

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