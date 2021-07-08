麗寶樂園13日開放！設智慧防疫門　「探索世界」每日1800人

▲麗寶樂園渡假區13日將對外開放。（圖／麗寶樂園提供）

記者李忠憲／台中報導

中央疫情指揮中心8日宣布微解封，台中麗寶樂園宣布13日將正式對外開放！園方表示，樂園渡假區已建置國家級大型慶典專用智慧防疫門，確保防疫安全。落實「防疫5+1」高規格防疫措施，如零接觸線上預約購票入園、員工自主健康管理、入園消毒措施等，希望給遊客在最安心安全的環境重返正常生活及休閒娛樂。

麗寶樂園渡假區表示，全國三級警戒自5月20日實施，關閉已快2個月的麗寶樂園、麗寶國際賽車場、天空之夢摩天輪，將在7月13日正式對外開放；麗寶福容大飯店、賽車旅店、麗寶Outlet Mall主題餐廳與美食專區將配合微解封餐飲指引，有條件的開放內用。

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▲▼麗寶樂園設置多個「國家級智慧防疫門」。（圖／麗寶樂園提供）

園方表示，全渡假區為提高防疫規格，特別設置多個「國家級智慧防疫門」，一踏入防疫門即開啟AI人臉追蹤，無接觸即可啟動測溫、滅菌全自動運作。現場使用光氫離子滅菌燈淨化空氣病毒，搭配噴灑霧狀全方位抗菌液，讓每位遊客進入渡假區場域前都能完整消毒。

另外，園方也規劃自主規劃零接觸入園預約系統，7月13日至7月31日陸上樂園「探索世界」，每日開放1800人，占整體渡假區最大容留人數2.5%，確保防疫安全。

▲▼麗寶樂園規劃線上登錄入園系統，並針對樂園設施使用祭出防疫規定。（圖／麗寶樂園提供）

園方指出，休園期間，園區已進行年度保養與所有遊樂器材的維修工作。包含搶救地心、音速迴旋、採礦飛車、魔法風琴師….等，皆已為7月13日開園做好各項準備，其他則依照中央流行疫情指揮中心規範為主。

▲▼園區完成設施檢修保養，用餐區也做好防疫相關規劃。（圖／麗寶樂園提供）

園方表示，針對中央流行疫情指揮中心提出的餐飲用餐指引，麗寶樂園渡假區各場域凡有提供餐食的區域，皆會設置防疫用餐專區，有餐桌隔板、拉大桌距、保持社交距離、實聯制等規範，消費者只能在規範的區域拿下口罩用餐，不得邊走邊吃或是坐非規定用餐區域飲食。

麗寶樂園渡假區推出「防疫5+1」政策:

1. 零接觸入園 : 線上預約登記入園、推倡官網線上購票、售票機購票，入場持QR CODE掃電子閘門可直接入場，減少與現場人員接觸、人流車數監控。

2. 安全措施 : 遊客入園填寫1922實聯制，入口設置國家級智慧防疫門、遊客戴口罩、進入樂園贈送酒精筆(發完為止) 、多點設置酒精、進入劇場欣賞表演前由人員協助量體溫與消毒雙手；遊客至賽 車場開卡丁車須自備頭套或於現場購買，頭套不重複使用。

3. 防疫用餐安全 : 設立防疫用餐專區、隔板、桌距(梅花座)、不得邊走邊吃。

4. 社交距離 : 遊樂設施不共乘或不同組客人間隔空位、排隊社交安全距離、用餐桌距拉大、遊行表演取消互動橋段、劇場梅花座；拉大開遊客防疫安全離距。

5. 加強場域消毒 : 現場設施、廁所、更衣室、置物櫃、手扶梯、電梯、廁所、公共座位區提高消毒頻率為平日4次、假日8次，人潮密集(餐廳/商店)每2小時清潔消毒乙次，劇場為每次表演結束後消毒座位；卡丁車每場次結束後裝備、護具與車輛立即消毒。

6. 人員防護 : 園區工作人員每日量測體溫、自主健康管理實聯制、全程配戴口罩…..等。

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