血氧即時監測平台進駐部桃　預防患者「寧靜缺氧」

▲桃園市長鄭文燦8日表示，一項由台大醫院與工研院等單位共同研發的「血氧系統即時監測平台」，可即時監測確診患者生理變化，免於「寧靜缺氧」現象。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

由台大醫院智慧醫療中心、台灣微軟、工研院與泰博科技共同研發「血氧系統即時監測平台」，8日上午在部立桃園醫院舉辦防疫新篇章記者會，市長鄭文燦指出，桃園自去年以來，歷經多次疫情考驗，累計許多醫療上創新突破，這套

系統結合微軟HoloLens混合實境頭戴式裝置「混合實境病房」，率先在部桃隔離病房與所屬集中檢疫所應用，可協助醫療人員利用遠端技術即時監測患者生理變化，也可減少與患者接觸，保護醫護人員免於染疫風險。

鄭文燦表示，「血氧系統即時監測平台」結合額溫槍、血氧計、血壓機與物聯網技術，可即時上傳確診者生理數據，一旦偵測到血氧濃度異常，系統馬上可通知醫護人員介入處置，減少患者未察覺症狀發生猝死，亦即是所謂「寧靜缺氧」現象。另外，微軟HoloLens混合實境頭戴式裝置，可讓第一線醫療人員變身為數位醫師，即時回傳視線畫面，讓遠端醫師偕同會診，打造出「混合實境病房」，讓患者可得到更全面的診斷照護。

▲由台大醫院與工研院等單位共同研發的「血氧系統即時監測平台」，8日透過視訊會議方式呈現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園是國境防疫的第一線，去年全國約四分之一患者收治在桃園，今年疫情爆發以來，部桃收治許多來自雙北熱區患者，目前桃園市防疫旅館入住旅客，約一半以上來自全台各縣市。桃園市6個集中檢疫所醫療團隊，主要均由部桃與軍醫體系派駐服務，這項智慧科技平台率先在部桃與所屬檢疫所應用，能夠提升第一線院所醫療服務。

部立桃園醫院院長徐永年說，部桃在一周前已將「血氧系統即時監測平台」與「混合實境病房」運用於負壓病房中，對醫護人員相當有幫助。在這波疫情中，部桃支援集中檢疫所約300床醫療量能，大部分收治對象為輕症患者，但也是「寧靜缺氧」高風險族群，運用「血氧系統即時監測平台」技術，對醫護人員在實務上監測病症很有助益。透過「混合實境病房」技術，讓醫護人員在前端操作時，後端更多醫師能同時看到，患者可獲得更好的診斷與照護。

台大醫學院院長倪衍玄說，每隔幾年，世界就面臨新一波新興傳染病挑戰，科技部結合國內各大學與研究團隊成立「防疫科學研究中心」組成國家隊概念，在疫情發生時，能適時提出迎戰病毒的SOP，「血氧系統即時監測平台」正是跨域合作的良好示範。

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