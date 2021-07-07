大叔情緒不穩揮刀拒談判　警消聯手壓制強制送醫

▲桃園市徐姓男子7日上午情緒突然不穩，持刀在家中與社區揮舞，員警與消防人員到場聯手壓制後送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市患有思覺失調症徐姓男子7日上午突然情緒不穩，雙手持刀在家中與社區揮舞，家人勸阻無效趕緊報警求助，大園警分局到場，徐男聲稱已通知軍方到場，同時拒絕與員警談判，員警與消防人員好言相勸，將其手中剪刀與刀子移開後，趁機聯手壓制徐男，強制送往桃園療養院治療，幸好過程中未傷及無辜。

▲桃園市大園警分局觀音分駐所員警將徐姓男子壓制後，會同救護人員送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警分局觀音分駐所7日上午8時許接獲徐男父親報案，稱其46歲的兒子情緒不穩，持刀在家中與社區揮舞並大吵大鬧，造成家人與鄰居恐慌；巡佐陳秉贏、警員許勝東與蔡宜妏等人會同消防救護人員到場處理。徐男見員警到場，隨即走進屋內反鎖大門，員警立即拉開房門進入屋內。

▲桃園市大園警分局觀音分駐所員警將徐姓男子壓制，救護人員將徐男架上擔架送醫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

徐男見員警進入屋內，隨即坐在椅子上，但徐拒絕與員警談判，甚至辯稱有通知軍隊到場，等軍隊到場才願意與警方談判，員警趁勢與徐男聊天分散其注意力，趁機將徐身旁利刃與剪刀收起，再趁徐男不備時將其壓制在地，會同消防局救護人員將其架在擔架上強制送往桃園療養院治療。

徐父向警方指稱，兒子罹患思覺失調症，常有情緒失控現象，之前曾多次住院治療，但返家休養時情況仍未改善，不時會做出傷人或自傷等危險行為，對家人與鄰居造成困擾與恐慌，所幸警方及時處理得宜，未釀成家人與鄰居受傷。

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