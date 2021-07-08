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窗簾全拉酒菜上了！6男女「微解封」爽喝　見警急討救兵又烏龍

▲桃園警分局景福派出所7日深夜接獲報案，中正路民宅有人疑似喝酒聊天喧嘩，警方到場後發現屋內3男3女均未戴口罩喝酒聊天，當場開立稽查表移送衛生局裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園景福派出所7日深夜接獲報案，中正路民宅有人喝酒聊天喧嘩，警方到場發現屋內3男3女無罩開喝群聚，開單告發。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局7日晚間接獲民眾檢舉，轄區中正路民宅深夜疑似喝酒聊天大聲喧嘩，員警據報趕往查看，當場發現屋主唐姓男子在內共有3男3女共6人未戴口罩在喝酒聊天，見員警上門趕緊打電話搬救兵疏通，未料卻找來房東搞出一場烏龍，員警仍依傳染病防治法將6人開單並移請衛生局進行裁罰。

桃園警分局景福派出所長吳政哲7日深夜近11時許接獲檢舉，位於中正路某出租民宅有人疑似群聚喝酒聊天，因聲音過於喧嘩引起鄰居報警檢舉，因此率領警員李承諺、李承翰到場稽查。

▲桃園警分局景福派出所7日深夜稽查中正路民宅疑似群聚，屋內3男3女未戴口罩喝酒聊天，當場開單移送衛生局裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

唐姓屋主發現員警找上門當場傻眼，其中1名陳姓男子立即打電話給房東，他誤以為房東本身也是警察，希望能協助疏通化解，未料房東趕到後陳男才發現是自己烏龍搞錯，員警當場製作紀錄表，依違反傳染病防治法，將6男女移請衛生局裁處，6人恐將面臨每人6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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