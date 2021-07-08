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華儲員工確診風暴延燒　鄭文燦與交長討論「機場5萬人」優先接種

記者沈繼昌／桃園報導

針對華儲員工傳出確診風波，桃園市長鄭文燦8日表示，今天早上已與交通部長王國材特別討論過，桃園機場的工作人員有3萬5000人，如加上協力單位共有5萬人，其中四大貨運站每天出入人員加起來超過2萬人，規模比北農還要大，他們是台灣經濟命脈，也是出口順暢主因，希望桃園機場從業人員都能盡快完成疫苗接種。

▲桃園市長鄭文燦8日表示，針對華儲員工確診風波，今天已與交通部長王國材討論過，桃園機場四大貨運工作人員5萬人都要盡快完成疫苗接種。（圖／記者沈繼昌攝）

▲鄭文燦8日表示，針對華儲員工確診風波，已與交通部長王國材討論，桃園機場四大貨運工作人員5萬人都要盡快完成疫苗接種。（圖／記者沈繼昌攝）

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鄭文燦指出，桃園機場四大貨運站包括華儲、榮儲、永儲與遠雄，四大貨運站每天各自出入人潮都超過5000人，四個貨運站加起來就有2萬人，規模遠比北農還要大，他希望桃園機場地勤、空儲、物流等人員都可獲得疫苗接種。目前四大貨運站接種率僅24.9%。

▲桃園機場貨運工作人員逾5萬人，市長鄭文燦希望能盡快完成疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園機場貨運工作人員逾5萬人，市長鄭文燦希望能盡快完成疫苗接種。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦還說，交通部目前正在造冊給中央流行疫情指揮指揮中心，希望擴大接種，桃園機場是防疫的第一線，防疫的規範要越嚴格越好，但疫苗的保護也不能夠疏漏，他希望機場內領有工作證的3萬5000人、協力單位1萬5000人等共計5萬人都能夠盡快完成疫苗接種。

至於三級警戒或微解封問題，鄭文燦則認為，中央疫情指揮中心會作最周延考慮，微解封的規範一定要制訂出來，各行各業微解封規範，由地方政府負責來執行、監督與落實，只有落實防疫規範，民眾才能放心。我們正進行各種清零計畫，各種可能的群聚感染風險要降到最低，讓社區可以安全，但社區要安全，對各種人流規範還是有必要的。當然另一方面，希望疫苗普及度在七月底能夠到達25%，目前桃園已經將近12%，希望能陸續增加疫苗施打的覆蓋率。

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