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地下兵工廠暗藏大學城民宅　警突襲起獲改造金牛座等6把長短槍

▲桃園市中壢警分局6日下午在中壢區健行科大附近民宅查獲王姓男子涉嫌改造金牛座等長短槍枝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局6日下午在中壢區健行科大附近民宅查獲王姓男子涉嫌改造金牛座等長短槍枝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子以修車廠為掩護，卻在家中從事槍枝改造，中壢警分局經過多日埋伏佈線，6日下午突擊王男住處當場起出金牛座改造槍枝等6把長短槍與子彈等證物，現場還有電鑽等大批改造工具，王男辯稱槍枝是友人寄放，改造工具則是修車工具並非用來改造槍枝，警方懷疑王男改造槍械從事販賣，正追查槍枝工具來源；桃園市警局局長陳國進8日上午慰勉破案有功人員，期許警方再接再厲，杜絕不法槍械危害社會治安。

▲桃園市中壢警分局6日下午在中壢區民宅查獲王姓男子涉嫌改造金牛座等長短槍枝，王男到案後否認犯行，中壢警分局長陳錦坤詢問槍械工具來源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市中壢警分局6日下午在中壢區民宅查獲王姓男子涉嫌改造金牛座等長短槍枝，王男到案後否認犯行，中壢警分局長陳錦坤詢問槍械工具來源。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局偵查隊日前接獲線報，有男子在民宅從事槍械改造，經過多日埋伏佈線追緝，鎖定住在健行科大附近吉安街民宅24歲王姓男子涉有重嫌，6日下午向桃園地院聲請搜索票突襲王男住家，當場拘捕王男到案，並當場起出金牛座改造手槍1把、長槍1把、空氣長槍2把、空氣手槍2打、槍管3支、改造手槍零組件、子彈5顆、萬力夾具1組、電鑽1支、砂輪機1支、鑽頭、研磨、改造工具與安毒吸食器等證物。

▲桃園市警局長陳國進視察中壢警方查獲地下兵工廠等長短槍枝等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局長陳國進視察中壢警方查獲地下兵工廠等長短槍枝等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王男在警訊中辯稱，警方搜出的改造槍枝均為友人寄放並非其所有，其他改裝工具則是他用來修車，並非為改造槍械所用；警方則懷疑王男從事槍械改造可能涉及販售槍械，正追查槍械來源與出處，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局長陳國進慰勉中壢警方破案有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局長陳國進慰勉中壢警方破案有功人員。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局長陳國進8日上午趕往中壢警分局為免破案有功人員，並期許中壢警方在疫情期間努力維護治安、查察槍械等危害社會情事，有效打擊不法與淨化社會治安所做出卓越貢獻。

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