外籍大學生畢業返國趴！5同鄉男女學生溫馨小聚　喝嗨這下完蛋了

▲桃園市龜山警分局8日凌晨在萬壽路一段民宅查獲5名越南籍大學生開歡送會，警方以違反室內5人聚會規定開立稽查表移送衛生局裁罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



目前還在三級警戒期間，桃園市龜山警分局8日凌晨接獲檢舉，萬壽路一段某社區大樓民宅傳來多人嬉鬧聲，員警到場查訪，當場發現包括吳姓等5名男女聚會，5人均為越南籍大學生，其中吳男大學畢業即將返國，其餘4名男女舉辦歡送會，未料已違反室內5人聚會規定，員警依違反傳染病防治法開單，並移送衛生局繼行裁罰，5名越籍大學生恐面臨至少每人6萬至30萬元不等罰鍰。

龜山警分局迴龍派出所8日凌晨零時接獲報案，位於萬壽路一段某社區大樓傳出嘻笑聲，疑有群聚活動，員警到場後發現民宅門前有多雙鞋子，且非常清楚聽見屋內有嘻鬧聲，員警按電鈴後入內查看，竟發現有5名男女在屋內舉辦小小歡送會，由於已明顯違傳染病防治法，室內禁止5人以上群聚防疫規定，因此當場開單進行告發。



5名越籍大學生聲稱，他們從越南來台求學，其中吳姓大學生剛剛畢業準備返回越南，學弟妹們舉辦歡送會慶祝，未料玩太High已違反台灣傳染病防治法，員警當場開立5張稽查記錄表移請市府衛生局裁罰，5人聽聞告發單將處每人至少新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰後當場傻眼，隨即悻悻然離去。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►影／地下兵工廠暗藏大學城民宅 警突襲起獲改造金牛座等6把長短槍

►影／華儲員工確診風暴延燒 鄭文燦與交長討論「機場5萬人」優先接種

►塑料槽突崩塌！他慘遭活埋30分鐘亡 工廠董座二疏失下場出爐