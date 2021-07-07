「兆笙會館」1.1億拍出！桃園2件大型拍賣案為國庫追回2千萬

▲法務部行政執行署桃園分署7月法拍會上，順利拍出位於八德區精華地段的食品工廠790坪廠房，以高於底價千餘萬元的1億308萬元順利拍出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

目前正值新冠肺炎期間，法務部行政執行署桃園分署7月法拍會改採通訊投標，其中2筆底價上億元不動產法拍，順利拍出位於八德區精華地段的食品工廠790坪廠房，以高於底價千餘萬元的1億358萬元拍出；另外還拍出位於桃園區前「兆笙會館」，以1億1702萬元拍出。桃園分署指出，這2件大型拍賣案順利拍出，也為國庫追回2千餘萬元欠稅。

法務部行政執行署桃園分署7月之不動產拍賣全面改採「通訊投標」方式辦理，其中6日下午不動產拍賣會上，順利拍出位於八德區精華地段民權街19號廠房，建物總面積約790坪，第1拍底價是1億1418萬元，因無人應買，經減價拍賣，第2次拍賣公告拍賣底價為9139萬6000元，共計4組人馬以通訊投標競價，最後以1億358萬元價格拍定，超出底價1219萬餘元。

▲法務部行政執行署桃園分署7月法拍會上，順利拍出位於桃園區經國路上的前「兆笙會館」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，另一拍賣重點則是位於桃園區經國路上的前「兆笙會館」，桃園分署曾今年5月4日進行第3次拍賣，底價1億1702萬元，已遠低於市場行情，但仍乏人問津，分署隨後進行變賣程序，公告後1個多月，民眾以第3次拍賣底價即1億1702萬元購入。

據指出，這次法拍八德區廠房，因經營不善導致欠稅1300多萬元，內容則包括營業稅、營利事業所得420萬元，健保費280萬元、勞保費510萬元；「兆笙會館」則積欠包括房屋稅與地價稅300萬、營業稅450萬、勞健保費等共計達885萬元，此次順利拍出，分署為國庫成功討回2千餘萬元欠稅。



桃園分署提醒，民眾若欲進行通訊投標，務必將規定標封格式，黏貼信封袋上，並載明開標時日與案號，信封袋內應含投標書、保證金封存袋與相關證明文件，以「雙掛號」方式在拍賣開標日1日前，寄達指定「桃園慈文郵局第30-47號信箱」，若未於指定期日前寄達則屬無效。

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