華儲爆員工確診　鄭文燦：已匡列897人進行採檢

▲桃園市長鄭文燦針對華儲公司員工確診案指出，市府衛生局已針對華儲公司2至4樓全部897名員工進行採檢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

華儲公司爆發員工確診案引發各方關切，桃園市長鄭文燦7日表示，衛生局已將華儲公司主要2至4樓全部員工進行篩檢，預計明天可以完成，若採檢後有人確診，會再擴大匡列；不過此確診個案是因新北家庭群聚感染，他是華航貨運部門被派駐在華儲公司大樓員工，市府第一波共匡列897人進行採檢，之後可能還會擴大，預計2天內完成採檢，以確保沒有傳播鏈與掌握是否有潛在感染者。

▲華儲公司傳出員工確診，華儲公司大樓一樓住已貼出強制關閉告示。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦7日下午主持疫情記者會時指出，針對華儲員工確診案，市府衛生局今天下午已在篩檢中，預計到明天會完成，如果有確診個案還會擴大篩檢，此波群聚感染是新北的家庭群聚感染，總計有4位，他們是在7月5日到某醫院採檢後確診，詳細疫調目前新北衛生局與桃園衛生局正在互相比對。

▲華儲公司傳出員工確診，華儲公司一樓已緊急關閉主要出入口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，此確診個案的主要是新北的家庭群聚感染，感染者在華航貨運部門派駐在華儲公司大樓員工，其實是華航的員工，這棟大樓有四層樓，主要的辦公區在二、三、四樓，衛生局已經匡列全部員工共計897人都進行採檢，之後可能還會擴大，我們會在兩天內完成採檢，以確保沒有傳播鏈並掌握是否有潛在的感染者。

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