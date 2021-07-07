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美國出手讓「中國擋台灣BNT」失去意義　劉寶傑：再擋就跟輝瑞買

▲▼劉寶傑分析，美國跟德國承認大中華區，台灣就可以買輝瑞疫苗。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑分析，中國現在再擋台灣取得BNT已經沒意義，因為可以直接跟輝瑞買。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

記者林彥臣／綜合報導

台灣控制本土疫情的最後一哩路，就是拚疫苗施打率，現在施打率也隨著各來源疫苗陸續到貨，快速提升當中，甚至最難取得的德國BNT疫苗，談判工作也露出曙光。對此新聞節目《關鍵時刻》劉寶傑分析，台灣取得BNT疫苗牽涉的其實是國際政治的角力，中國再擋也沒意義，反而可以讓台灣直接跟輝瑞買相同的疫苗。

財經專家黃世聰在節目中分析，從國台辦發言人朱鳳蓮回答記者的話，整體看起來BNT來到台灣已經初步成形，目前台灣已取得的700萬劑，加上永齡、台積電、慈濟取得的1500萬劑BNT疫苗，幾乎讓台灣人人都可以打一劑。

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黃世聰進一步分析，這一次BNT疫苗的談判，美國在背後也使了很大的力道，美國藉由自身影響力，透過德國向BNT施壓，表面上看起來是台灣與中國針對兩岸問題鬥嘴，但是說到底中國願意放手的原因，還是美國、德國在後面運作，中國知道再擋也沒有意義。

▲▼劉寶傑分析，美國跟德國承認大中華區，台灣就可以買輝瑞疫苗。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑表示，美國跟德國不承認大中華區，台灣就可以買輝瑞疫苗。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

劉寶傑也分析，中國再擋只會有一件事情，美國跟德國只要不承認「大中華區」，台灣就可以直接跟輝瑞買，「中國這些年來要用ECFA、用所有的東西要把台灣進去，你包不住了！」

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