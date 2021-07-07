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東京新增920例！Delta發威　相隔55天再度飆破900大關

▲▼新冠肺炎,日本東京。（圖／路透）

▲東京新增確診數再度飆破900大關。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本東京都從緊急事態宣言半解封至防止蔓延重點措施後，疫情卻開始逐漸反彈，7日新增確診案例更是飆升至920人，而這也是5月13日以來，首度超過900大關。由於Delta變種病毒威力強大，日本當局不敢大意，更傳出有意重新對東京宣布緊急事態宣言。

根據《日本放送協會》報導，東京都7日新增920例確診、3死，這是近兩個月來單日新增確診首次超過900例，與上週同期相比多出了206例。東京自從放寬封鎖限制後，疫情明顯升溫，光是近7日內的平均確診數，就來到631.7人，較上週多出了124.3%。東京目前累計確診數為17萬8356人、累計死亡2244人。

政府分科會長尾身茂提醒，東京都近期的住院患者、重症患者等數據都有持續增加的跡象，接下來也將迎來四連休、暑假、東京奧運以及盂蘭盆節，當局必須提出更有效的防疫對策，才能防止疫情繼續惡化。

他也提醒，東京確診者中感染Delta變種病毒的比例持續上升，中年人與年輕人的感染率也在增加。不僅如此，由於接下來將舉行東京奧運，疫情恐將從首都圈蔓延至其他地區。

另一方面，首相菅義偉7日晚間召集相關內閣商討各地緊急事態宣言、防止蔓延重點措施的解禁事宜，預計8日將會正式決定。東京都因疫情反彈，可能將第4次發布緊急事態宣言。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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