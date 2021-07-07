　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

6旬翁也用「遠距投保」！　南山人壽申請件數每週成長逾7成

▲6旬翁也用「遠距投保」，南山人壽申請件數每週成長逾7成。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲6旬翁也用「遠距投保」，南山人壽申請件數每週成長逾7成。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

遠距投保接受度高，60歲伯伯也在用！南山人壽內部統計發現，自今年5月底推動遠距視訊投保措施至今，件數每週成長逾7成，高達9成是投保醫療保障類型商品，顯示疫情期間，民眾最關注的仍是自身的醫療保險保障是否充足。

壽險業因應國內疫情嚴峻，在金管會開放賣保單可用視訊替代親晤親簽後，持續優化數位投保，南山人壽表示，為了守護保戶與業務同仁的健康安全，降低接觸頻率，自110年5月26日起推動遠距視訊投保措施，申請件數每週持續向上成長，每週成長幅度超過7成，截至6月底的遠距視訊投保申請，有高達9成是投保醫療保障類型商品，其中又以防疫保單、重大傷病險居多，合計超過5成，顯示出民眾對「防疫保單」需求仍高，也有越來越多民眾選擇以視訊方式投保，對數位化的投保方式接受度愈來愈高。

南山人壽統計發現，以地區別來看，遠距視訊投保主要落在台北地區，約占6成５，其次為中部地區占1成５左右；在保戶年齡方面，約8成的保戶年齡分布在20歲至50歲，年輕人及青壯年族群對於使用行動裝置進行視訊投保的接受度仍是最高。

為提升服務保戶的品質與效率，南山人壽第一線業務員也超前展開線上作業部署，南山人壽重益通訊處蕭燕玉總監表示，在遠距視訊投保措施正式啟用前，便積極鼓勵業務同仁透過電話、視訊等方式與客戶互動，甚至每週舉行兩次遠距服務的經驗交流，讓業務員及保戶逐漸熟悉新的數位作業方式，因此當正式啟動遠距視訊投保時，能夠快速接軌，藉由視訊帶給客戶有如親訪般的貼心服務，整個通訊處的推廣成效非常好。

目前使用遠距視訊投保達數十次的開興通訊處業務員許婷茹表示，雖然年輕人對視訊投保接受度較高，但是透過積極溝通，其實大部分的民眾也都願意嘗試，並不排斥數位化的投保方式。

許婷茹分享，曾協助一名60多歲的伯伯，在多次鼓勵下即使伯伯原本不會視訊，仍因為想要為防疫盡一份心力，於有投保需要時主動嘗試視訊投保，最後透過視訊引導及其家人的協助，順利完成投保作業，便利又安全的服務過程，也讓保戶感到既安心又有成就感。
 

ET快訊
夜市「微解封」能去嗎？專家提醒「這4種人」別去：病毒不長眼
鋼琴女神打疫苗失控尖叫！親曝真實狀況
遇流浪孕婦翻食垃圾！他不忍心帶她回家　今背嬰兒出門「拾荒養母
張上淳記者會上道歉！ICU名醫讚「學者風範」：做了最好的示範
揭與民進黨「分手」原因　柯文哲：一群強盜在分贓預算
快訊／蔡英文哀悼海地總統摩依士：在艱困時期「我們與盟友同在」
「原來局都設好了」柯文哲去環南市場嚇一跳　酸林昶佐害人害己

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

6旬翁也用「遠距投保」！　南山人壽申請件數每週成長逾7成

「基因檢測」納入實物給付癌症險　國泰人壽首創！

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

智孝按摩發出「18禁叫聲」大家慌了XD　連鍾國都痛到飆高音喊：媽媽～

正妹醫公開媽媽凍齡保養祕笈！　香蕉皮敷臉+泡茶網驚：不像72歲

李佳穎罕見「大尺度解封泳裝照」！　早上突做一舉動...KID：誰准妳露肉餅？

女子中年失業「紓困補助被退回」　因4月有勞保紀錄...戶頭剩800元

6旬翁也用「遠距投保」！　南山人壽申請件數每週成長逾7成

「基因檢測」納入實物給付癌症險　國泰人壽首創！

全台唯一！高捷「虧損13億」列紓困補助對象　關鍵原因曝光

張奕後援慘爆！0.2局挨3分砲4安丟4分　歐力士1分落敗

彰化70至72歲長者施打莫德納　75歲以上還未接種者也可預約

柯文哲不捨民眾搶殘劑跌倒　批中央「堅持意識型態太過分」

租金補貼、自購或修繕貸款利息補貼8月開始申請　黃偉哲：市民權益不停擺

《女兵》元老演3年終於有吻戲了！左摟右抱卻慘被甩巴掌

奧運金牌有點遙遠？　中華射箭「強棒」魏均珩曝要帶這東西去

【傳愛的旅程】兩岸小天使　散播「快樂」散播「愛」

海地總統遭刺亡！政情長年動盪　蔡英文出訪就因維安考量只停留4小時

花蓮打卡點「石門雙心」被隕石擊斷崩壞？　鄉公所心碎：修不好了

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

保險熱門新聞

「基因檢測」納入實物給付癌症險　國泰人壽首創！

6旬翁也用「遠距投保」！　南山人壽申請件數每週成長逾7成

10萬「保單借款紓困」有限制　注意事項一次看！

業務員離職　主管接收你的佣金

「小額終老保險」7月新制上路　5壽險懶人包總整理！

7壽險迎戰「第6回新生命表」！長照險最高漲30%　定期壽險降最多

15家產險申訴率　國泰拿最低

「保單借款」6大優點　專家這麼說

南山人壽逆勢徵才！　疫情招募5300名業務員

網路投保車險只能對自己保！駕駛人傷害險限定車主本人

再1張「疫苗險」搶市！國泰產險再推防疫保單　3大方案一次看

一張表懂車禍調解官要看的單據

四大族群最「小額終老保險」！7月放寬　1壽險開放搭配2種附約

保戶急紓困！　富邦壽5月「保單借款」申請件數年增30%

更多熱門

相關新聞

竹山疫情紓困安心上工啟動　中低收、特困優先錄取

竹山疫情紓困安心上工啟動　中低收、特困優先錄取

新冠肺炎疫情肆虐，不少民眾因此受到影響而被迫放無薪假，為了照顧竹山鎮民，鎮公所依中央計畫申請40位安心及時上工的名額，經過一個多星期的徵選以及面試，月初開始上工，年齡從16至69歲都有，為時1個月、80小時的1萬多元薪資，解決了民眾無薪之苦。

全力支持挺過疫情！鴻海獎學鯨8/1起受理報名　總獎金高達3600萬

全力支持挺過疫情！鴻海獎學鯨8/1起受理報名　總獎金高達3600萬

東京新增920例！Delta發威　疫情反彈

東京新增920例！Delta發威　疫情反彈

62萬劑AZ力拼「最快7/14完成封緘」

62萬劑AZ力拼「最快7/14完成封緘」

美介入讓中不擋台買BNT　劉寶傑：再擋就跟輝瑞買

美介入讓中不擋台買BNT　劉寶傑：再擋就跟輝瑞買

關鍵字：

遠距投保南山人壽防疫保單台灣防疫新冠肺炎社區感染

讀者迴響

熱門新聞

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

即／高雄小港區「猛傳爆炸聲」

余苑綺癌症復發「私密處感染」！

華航貨運站員工確診　全面篩檢800人

5萬名牌戒卡死「中指發黑腫成墨魚香腸」！

「看好了世界」排第二！網曝台灣防疫3金句

快訊／今再增39本土！另增9死

獨養一家8口！小趙雅芝累到罹癌…25歲病逝

連千毅提400萬現金奔柔道童靈堂　家屬全婉拒

熊貓、UberEats如何選？網一面倒不推它

福原愛「徹底黑化」有隱情！

《木曜》爆退訂潮…蔡哥首發聲！

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

疫苗擴大接種第9、10類！一張表看懂

iPhone 12 Pro Max 128GB　搶到現省2萬

更多

最夯影音

更多
男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂

男子行駛高速公路遇「超近閃電」　車輛瞬間拋錨！右側後照鏡破裂
芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

薔薔教化妝狂沾貓毛：打擾我很多生活　愛犬一直叫…她翻白眼「不要吵」

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

14位阿伯出事了！三重公園聚賭恐遭罰420萬　慘哀號：代誌大條啊

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

蕭亞軒深夜道別「謝謝你，再見」！　疑分手黃皓：祝福彼此找到方向

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面