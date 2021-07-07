▲6旬翁也用「遠距投保」，南山人壽申請件數每週成長逾7成。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

遠距投保接受度高，60歲伯伯也在用！南山人壽內部統計發現，自今年5月底推動遠距視訊投保措施至今，件數每週成長逾7成，高達9成是投保醫療保障類型商品，顯示疫情期間，民眾最關注的仍是自身的醫療保險保障是否充足。

壽險業因應國內疫情嚴峻，在金管會開放賣保單可用視訊替代親晤親簽後，持續優化數位投保，南山人壽表示，為了守護保戶與業務同仁的健康安全，降低接觸頻率，自110年5月26日起推動遠距視訊投保措施，申請件數每週持續向上成長，每週成長幅度超過7成，截至6月底的遠距視訊投保申請，有高達9成是投保醫療保障類型商品，其中又以防疫保單、重大傷病險居多，合計超過5成，顯示出民眾對「防疫保單」需求仍高，也有越來越多民眾選擇以視訊方式投保，對數位化的投保方式接受度愈來愈高。

南山人壽統計發現，以地區別來看，遠距視訊投保主要落在台北地區，約占6成５，其次為中部地區占1成５左右；在保戶年齡方面，約8成的保戶年齡分布在20歲至50歲，年輕人及青壯年族群對於使用行動裝置進行視訊投保的接受度仍是最高。

為提升服務保戶的品質與效率，南山人壽第一線業務員也超前展開線上作業部署，南山人壽重益通訊處蕭燕玉總監表示，在遠距視訊投保措施正式啟用前，便積極鼓勵業務同仁透過電話、視訊等方式與客戶互動，甚至每週舉行兩次遠距服務的經驗交流，讓業務員及保戶逐漸熟悉新的數位作業方式，因此當正式啟動遠距視訊投保時，能夠快速接軌，藉由視訊帶給客戶有如親訪般的貼心服務，整個通訊處的推廣成效非常好。

目前使用遠距視訊投保達數十次的開興通訊處業務員許婷茹表示，雖然年輕人對視訊投保接受度較高，但是透過積極溝通，其實大部分的民眾也都願意嘗試，並不排斥數位化的投保方式。

許婷茹分享，曾協助一名60多歲的伯伯，在多次鼓勵下即使伯伯原本不會視訊，仍因為想要為防疫盡一份心力，於有投保需要時主動嘗試視訊投保，最後透過視訊引導及其家人的協助，順利完成投保作業，便利又安全的服務過程，也讓保戶感到既安心又有成就感。

