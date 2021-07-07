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婦網戀「戰地軍醫」要匯5萬助退伍　帳戶是台中女...美夢破滅

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓婦人6日下午在桃園市桃園區某銀行欲匯款5萬元，由於陳婦表情緊張且不時持手機聯繫，行員直覺有異請員警幫忙。陳婦聲稱在網路上認識自稱在索馬利亞服務的戰地醫生，因想提前退伍希望幫忙籌措退伍金，一度想借50萬元，但陳婦沒這麼多錢才退而其次商借5萬元，員警一眼查出手機內自稱戰地醫生的男子，匯款帳戶怎會是在台中市黎姓女子，種種跡象根本就是詐騙伎倆，陳婦才恍然大悟趕緊打消匯款念頭。

▲桃園市陳姓婦人6日下午在桃園區某銀行欲匯款5萬元，行員直覺有異報警協助，員警指出匯款單上疑點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人6日下午在桃園區某銀行欲匯款5萬元，行員直覺有異報警協助，員警指出匯款單上疑點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人6日下午在桃園區某銀行欲匯款5萬元，陳婦現場說明匯款理由。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人6日下午在桃園區某銀行欲匯款5萬元，陳婦現場說明匯款理由。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，這名年約40歲陳姓婦人，6日下午3時許到桃園區某銀行欲匯款5萬元，但匯款過程卻一直拿手機講電話且表情緊張，行員直覺可能被詐騙趕緊報警處理。桃園警分局武陵派出所員警崔育斌、鄭志宇趕到銀行處理。

陳女聲稱，欲匯款的5萬元，是向朋友借來的，因為日前在網路上，1名自稱來自索馬利亞戰地軍醫加入其好友，2人相談甚歡，甚至以男女朋友互稱，6日男子聲稱想提前退伍，但需繳交一筆50萬元退伍金才能提前退伍回台與陳女相會，但她根本沒這麼多錢，後來男子降價到5萬元，因此她很猶豫；陳女還說，後來又收到一封自稱是男子的長官電子郵件，要求她「趕快匯款，否則醫師會很不利」等語，因此才緊張幫男友借錢到銀行匯款解困。

▲陳姓婦人在桃園區某銀行欲匯款，陳婦匯款帳戶竟是台中黎姓女子，而非索馬利亞帳戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲陳姓婦人在桃園區某銀行欲匯款，陳婦匯款帳戶竟是台中黎姓女子，而非索馬利亞帳戶。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警察覺，陳女匯款對象竟然是住在台中市的黎姓女子，而自稱是戰地醫師的男子學歷則是美國聖地牙哥物理系，為何變成戰地醫生？陳女匯款帳戶竟是台灣台中某銀行而非索馬利亞帳戶，不但漏洞百出一看就查知是詐騙伎倆，員警再次撥打給男子，男子則未接電話，陳婦才恍然大悟，差點被騙5萬元。

▲桃園市陳姓婦人6日下午在桃園區某銀行欲匯款，陳婦提供自稱男友的索馬利亞軍醫資料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓婦人6日下午在桃園區某銀行欲匯款，陳婦提供自稱男友的索馬利亞軍醫資料。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局呼籲，民眾遇有可疑網路交友資訊，應該多加查證，避免成為詐騙對象，如遇對方要求匯款應急，請撥打「165反詐騙專線」或「110報案電話」查證，以免血汗錢遭詐騙。

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