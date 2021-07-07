酒駕愛車遭扣！　他闖「派出所停車場」偷開走下場出爐

▲桃園市張姓男子今年2月間開車行經龍潭區遭警方查獲酒駕，當場被開單並代為保管車輛，張男隨後潛入停車場將車開走。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今年2月間飲酒後開車行經龍潭區，被員警盤查有酒駕行為，當場開單並代為保管車輛，未料張男竟異想天開，發現愛車被拖至派出所停車場，竟找來游姓少年一同潛入停車場，由游姓少年抬起柵欄，張持鎖匙開走轎車離去，警方事後調閱監視器察覺是張男所為循線查獲張男到案，桃檢依妨害公務聲請簡易判決處刑；桃園地院審理後依共同犯隱匿公務員職務上掌管之物品罪，判處3月有期徒刑，還可上訴。

檢警調查，47歲的張姓男子今年2月25日下午3時許開車經過龍潭區，被員警盤查發現有喝酒，當場酒測後酒精濃度為每公升0.22毫克，警方當場開單並將轎車代為保管，拖吊至龍潭派出所停車場暫時保管。

未料，張男見愛車被代管竟異想天開，夥同游姓少年潛入停車場，以鎖匙打開轎車，再由游姓少年將停車場柵欄抬起，2人將警方代管之車輛開走；事後員警調閱監視器發現是張男所為，依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

桃檢偵訊時，張男坦承犯行不諱，警方則提供員警職務報告、桃園市警察局舉發違反道路交通管理事件通知單、交通違規移置保管車輛通知單、刑案現場照片等證據佐證，偵結依隱匿公務員職務上掌管之物品罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌張男駕駛轎車為警依法查扣移置，張竟視國家禁令於無物，擅自駕車自派出所後方停車場離去而隱匿，妨害公務之運作，所為實不可取，惟念其犯後坦承犯行之態度，由於張酒駕係累犯，法官審結依妨害職務上掌管之文書物品罪判處張男3月有期徒刑，如易科罰金，以新台幣1仟元折算1日，本案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►生火了！連我媽都用連到發光

【更多新聞】

►7／12微解封？鄭文燦：市場、夜市、餐廳、服務業 須中央防疫指引

►潛水伕17年海下作業「工傷遭解職」 中油桃園煉廠遭判賠229萬

►美台福特贈桃園10萬片N95口罩+1萬件隔離衣+2負壓救護車