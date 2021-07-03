彰化惡火奪命　屏東麟洛消防隊自主強化搶救訓練

▲麟洛消防分隊自主強化訓練，過程逼真 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

有鑒於6月30日晚彰化喬友大樓發生大火，造成4死22傷，其中1死為消防員，造成社會恐慌。麟洛消防分隊於7月2日在該分隊廳舍辦理自主強化搶救訓練，提升消防人員體技能及火場應變能力。

自主強化搶救訓練前，分隊事先做好防疫措施，確保周圍環境及個人防護安全務狀況下，再進行演練。

演習由第一大隊副大隊長楊景雄督導，並由麟洛分隊小隊長王炫凱率隊演練了車輛部屬、入室搶救生存應變及相關危害緊急處置安全管制訓練、無線電回報及資訊掌握、初期指揮及水源供應、使用熱顯像儀輔助消防人員搜救、利用照明繩增加搶救人員能見度與明辨出口方向、利用排煙機將濃煙排出，增加火場能見度、快速救援小組、緊急救援訊號演練、緊急救護處置等演練，訓練過程逼真。

第一大隊大隊長陳奕表示，經由這次自主強化搶救訓練，並針對彰化縣防疫旅館火警，有關類型場所火警搶救，分隊依據本局火場搶救sop執行，於疫情期間訓練依然不中斷，祈使同仁更加瞭解入室人員安全管理及火場生存應變相關危害緊急處置訓練，進而強化同仁自身救災體技能，減少民眾傷亡及財物損失，以維公安。

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