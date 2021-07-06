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限時1天！超商人氣冰品只要1元　指定卡結帳加碼「咖啡買1送1」

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲即日起至7/13，民眾至萊爾富消費使用指定卡結帳即可享獨家優惠。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

撿便宜就要趁現在！即日起至萊爾富消費使用指定卡結帳，即可享咖啡買1送1優惠，消費滿額還能免費喝1杯拿鐵，另外還有1日限定冰品盛典活動，只要花1元就能爽吃人氣冰品。另外，7-11則是祭出4大咖啡飲品優惠，活動限時4天，其中CITY CAFE大杯冰拿鐵8杯288元，換算下來每杯只要36元就能爽喝。

萊爾富表示，疫情期間消費者使用非現金支付的比例達近3成，對此，萊爾富即日起至7/13前推出「天天支付日」活動，民眾每日至萊爾富消費使用指定支付方式就能享獨家優惠，其中咖啡控有福了，週一為滙豐卡友日，單筆消費滿333元就送中杯拿鐵兌換券1張（限量300份）；週三為中信卡友日，刷中信卡買Hi Café指定咖啡享同品項買1送1。

除了每日使用指定卡可享獨家優惠之外，本站稍早報導也指出蝦皮購物「7.7免運節」將於7/7登場，蝦皮購物祭出總數20萬支「1元冰品盛典」，包括萊爾富小美香草冰淇淋、全家霜淇淋以及麥當勞蛋捲冰淇淋即享券，通通都只要1元，全日共有15檔限時特賣。

15檔限時特賣1元冰品時段如下：00:00、00:30、1:00、1:30、2:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00，每人每時段每品項限購1支，最多一檔只要花3元就可買到3支不同冰品。

▲全家、萊爾富、麥當勞超人氣冰品，7/7凌晨0點起限時特賣只要1元。（圖／翻攝自蝦皮購物）

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取自7/8～11推出最新優惠組合，CITY系列4款指定飲品、同品項組合優惠價，CITY CAFE大杯冰拿鐵咖啡8杯288元、CITY TEA現萃茶冰四季春青茶8杯188元、CITY TEA現萃茶冰英式紅茶8杯188元、CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶4杯168元。

除了APP有優惠之外，7-11門市自7/8～11限時4天，單筆消費滿150元，即贈送25元優惠券3張，（25元優惠券限7/12～15、7/19～22、7/26～27使用，單筆消費每滿150元可抵用1張，可累積折抵，單筆上限10張）。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出4大咖啡飲品限時優惠。（圖／7-11提供）

為鼓勵非現金支付的低接觸消費，自7/8～11限時4天，至7-11門市使用5大支付工具(icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通)消費滿150元結帳金額再88折活動(部分商品95折)，全店上千款指定商品，不需出示任何憑證，到店直接滿額享有優惠；同步更推出CITY系列指定品項150元組合優惠，搭配5大支付工具再享88折，包括：CITY CAFE大杯冰拿鐵咖啡3杯150元、CITY CAFE冰西西里風檸檬氣泡咖啡2杯150元、CITY PRIMA精品美式咖啡2杯150元。

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