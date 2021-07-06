少年偵探團降臨超商！首間「柯南主題門市」　限定3款咖啡杯陪喝

▲7-11名偵探柯南主題門市正式開幕，座位區以波蘿咖啡廳設計。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

真相永遠只有一個！就有超商攜手《名偵探柯南》打造全球唯一主題門市，即日起於台北正式登場。門市內、外處處可見柯南、工藤新一、毛利蘭和少年偵探團等人氣角色，搭配各式劇照和經典場景，另外還有專屬CITY CAFE咖啡杯、關東煮碗等，還打造菠蘿咖啡廳設計的座位區，就等疫情過後來朝聖。

這間新開幕的名偵探柯南主題店為7-11開博門市，座落中正區，店外重現經典人氣場景波羅咖啡廳，玻璃窗還能看見柯南和小蘭，門市入門玻璃門則以最著名的卷底鑰匙孔封面為設計。

▲店內、店外處處都可見人氣角色的蹤影。



▲貨架上有一整排劇照，粉絲一定要拍個夠。



門市內左右兩旁就是延伸咖啡廳設計的休憩區（疫情期間暫停開放），牆面上印有高達230公分的少年偵探團打卡牆，天花板除了有少年偵探團外，還有毛利小五郎、毛利蘭以及阿笠博士等經典角色。店內貨架區也到處充滿各式漫畫經典劇照，最特別的還有鑰匙孔設計的立體櫥窗，樑柱上還出現領結型變聲器、手錶型麻醉槍等經典道具。

▲除了門市設計很經典之外，還有限定咖啡杯、關東煮碗。



CITY CAFE咖啡杯、現萃茶杯及關東煮碗也專為名偵探柯南主題店打造全新設計，咖啡杯因應不同容量共推出江戶川柯南款、工藤新一和毛利蘭情侶款以及少年偵探團3款圖案設計，杯套則是裁型鑰匙孔設計，只要點熱飲即可免費擁有，另外還有臥底於黑暗組織的降谷零、赤井秀一搭配柯南為設計的現萃茶杯以及柯南和灰原哀關東煮碗，粉絲一定要收集。

另外，柯南控也絕對不能錯過藏壽司外帶餐盒，每個外帶餐盒都會送一顆名偵探柯南扭蛋，消費滿500元還能把柯南限量文件夾帶回家收藏。

▲藏壽司也推外帶餐，加碼送名偵探柯南扭蛋一顆。（圖／藏壽司提供，下同）

6款KURA外帶餐盒包括大人氣餐盒、超值精選餐盒、鮭魚餐盒、兒童餐盒、炙烤餐盒、熟食餐盒，售價160元至200元；大人氣餐盒搭配新鮮鮭魚肚、大生鮮蝦等食材；超值精選餐盒集熟成鮪魚、鮮蝦、花枝、究極蟹肉棒等多樣豐盛食材於一身；鮭魚餐盒有炙烤照燒鮭魚、炙烤起司鮭魚、鮪魚肚等人氣食材；炙烤餐盒則有的藏壽司炙烤系列組合，炙烤照燒鮭魚、炙烤起司鮭魚、炙烤蒜香鮮蝦、炙烤蒜香豬；不敢吃生食的大小朋友沒關係，有鮮蝦、玉子燒、稻荷壽司、究極蟹肉棒、炙烤蒜香豬組合的熟食壽司；兒童餐盒則是玉子燒、鮮蝦、究極蟹肉棒、玉米軍艦、稻荷壽司的組合。

▲鮭魚餐盒有炙烤照燒鮭魚、炙烤起司鮭魚、鮪魚肚等人氣食材。