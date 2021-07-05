免削皮直接開吃！7-11開賣超甜「愛文芒果杯」　全家芋泥泡芙狂爆餡

▲7-11開賣愛文芒果杯、愛文芒果雙拼，買回家不用削皮直接開吃。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今年芒果豐收，但卻因為受到疫情影響，銷量十分不佳，因此7-11就以行動力挺在地農民，推出冰涼又消暑的「愛文芒果杯」，讓各地消費者都能就近品嚐當季新鮮芒果的甜美滋味。全家「芋頭季」開跑，這次一共網羅15款罪惡芋頭甜點、麵包，超夯芋泥脆皮泡芙一口咬下還會爆餡，甜點控絕對不能錯過。

這次7-11就精選夏季當令的「愛文芒果」，果肉金黃、口感細緻香氣濃郁，即日起於全門市推出個人化「愛文芒果杯」以及「愛文芒果雙拼」，免削皮、拆封即能享用，並同步於線上平台推出6入裝的在欉紅愛文芒果，再來還要開賣重達400g的切片盒裝「愛文芒果家庭號」。另外，即日起也將陸續於實體門市預購、線上平台推出多款愛文芒果禮盒，每日限量販售。

▲7-11也要開賣限量芒果禮盒。



全家則是打造最新「芋頭季」，首推超夯「芋頭奶油滿餡麵包」，今年的內餡可是升級回歸，使用檳榔心芋品種芋頭製成，將奶霜拌入芋香紫薯粉，罪惡爆表，而同樣受歡迎的「芋泥金沙三明治」則吃得到芋頭丁搭配鹹蛋黃製成的濃郁金沙醬，加熱吃還有流沙口感。

▲甜點控一定要吃芋泥脆皮泡芙。（圖／全家提供，下同）

除外，激推的還有「芋泥布丁塔」、「芋泥脆皮泡芙」2種選擇，濃郁芋頭香可是讓人欲罷不能，也有芋泥金沙貝殼麵包、芋頭麻糬麵包、芋泥奶香鬆餅等，即日起陸續開賣，指定甜點搭配單品咖啡還享咖啡半價優惠。而電商平台「全家行動購」上也同步開賣8款芋頭夯品，像是有芋頭珠寶盒、芋頭酥、芋香撞油條等，芋頭控別放過。

▲必吃芋頭搭配金沙醬三明治、芋泥布丁塔。