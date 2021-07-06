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只有4天！超商祭「4大咖啡飲品」限時優惠　36元爽喝大杯冰拿鐵

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11推出4大咖啡飲品限時優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

咖啡控有福了！7-11祭出限時4天咖啡優惠，其中CITY CAFE大杯冰拿鐵8杯288元，相比原價可省下152元，換算下來每杯只要36元就能爽爽喝拿鐵，另外還有消費滿150元就送3張25元折價券的限時優惠，趕快把握機會省一波。全家則是今（6）日推出限定好咖日活動，中杯單品美式、拿鐵可享買6送6。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取自7/8～11推出最新優惠組合，CITY系列4款指定飲品、同品項組合優惠價，CITY CAFE大杯冰拿鐵咖啡8杯288元、CITY TEA現萃茶冰四季春青茶8杯188元、CITY TEA現萃茶冰英式紅茶8杯188元、CITY PEARL冰黑糖珍珠撞奶4杯168元。

除了APP有優惠之外，7-11門市自7/8～11限時4天，單筆消費滿150元，即贈送25元優惠券3張，（25元優惠券限7/12～15、7/19～22、7/26～27使用，單筆消費每滿150元可抵用1張，可累積折抵，單筆上限10張）。

▲▼7-11咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲至7-11門市結帳使用5大支付工具，消費滿150元可再打88折。

為鼓勵非現金支付的低接觸消費，自7/8～11限時4天，至7-11門市使用5大支付工具(icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通)消費滿150元結帳金額再88折活動(部分商品95折)，全店上千款指定商品，不需出示任何憑證，到店直接滿額享有優惠；同步更推出CITY系列指定品項150元組合優惠，搭配5大支付工具再享88折，包括：CITY CAFE大杯冰拿鐵咖啡3杯150元、CITY CAFE冰西西里風檸檬氣泡咖啡2杯150元、CITY PRIMA精品美式咖啡2杯150元。

全家每月固定限時1天的「6號好咖日」來了，今（6）日上午10時起透過全家APP中的「隨買跨店取」即可購買，這次的優惠有中杯單品美式、拿鐵買6送6，每位會員限購1組，同步開放寄杯、提供冷熱互換，提醒須於9/30前兌換完畢。

▲全家每月限定好咖日來了。（圖／全家提供）

另外，部分全家門市至7/13則有「咖啡全品項第2杯半價（不含酷繽沙、鮮乳坊小農拿鐵）」，以及單筆消費滿299元就送中杯冰單品美式或大杯冰經典拿鐵1杯，可兌換至8/10。

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關鍵字：

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