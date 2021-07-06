【廣編】麵包微烤3分鐘美味重現　宅在家熱熱吃揪安心

▲只要學會一些小撇步，就能讓7-11賣的統一麵包美味重現。

圖、文／統一企業提供

近來有許多網友熱烈討論，工作型態因WFH開始轉變，連飲食習慣也跟著改變，以往都會選擇溫熱香軟的現烤麵包當做早餐，最近都改成吃7-11賣的統一麵包，只要懂得一些簡單的小撇步，就能讓7-11賣的麵包美味重現。

雖然7-11賣的麵包口感好，密封包裝讓人安心食用，但總覺得少了點香氣。有熱心網友分享，只要把7-11賣的麵包微波加熱約20至30秒，或是用烤箱、氣炸鍋回烤約3分鐘左右，濃郁香氣和溫熱口感的麵包，一口咬下驚為天人。還有網友表示，只要花點心思準備配料，就能讓7-11賣的麵包美味再加分，像是將統一麵包丹麥菠蘿可頌或是菱格香菠蘿從側邊剖開，夾入生菜、水煮蛋切片與起司、火腿，或是任何喜歡吃的配料，即是超有飽足感的菠蘿三明治；將香蔥乳酪麵包切塊，放上鮪魚、火腿臘腸點綴，就成了美味又有新意的下午茶點心。準備沙拉、烤薯塊或是荷包蛋，來點喜歡的果醬，再搭配一份飽滿圓潤的卡士達麵包，一份豐盛早午餐旋即上桌，和家人、愛人一同享用，讓在家的時光成為難忘的回憶。

另外，有不少網友也提到，附近的7-11時常推出優惠活動，一次購入多款麵包超划算，每週固定去7-11補貨一次，不但能天天享用不同口味的麵包，再加上喜歡的配料，早餐、下午茶或是宵夜更是享用美食不用愁，大力推薦一定要買起來，省下備餐備料的時間，免去煩惱「早餐吃什麼」的問題，包裝麵包也能吃得安心，帶回家回烤重現美味。