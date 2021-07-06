夜市微解封湧人潮！　林穎孟籲北市府：二日內擬定細部指引

▲夜市微解封第一個週末、臨江夜市人潮也微變多、路上車也變多。（圖／記者宋良義攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台北市近日開放「夜市微解封」，不過，台北市議員林穎孟則表示，有民眾反映夜市已開始湧現較多人潮，但營業攤位全部緊臨而設，難以維持社交距離，排隊人龍也未有清楚動線，市場處雖已有要求熟食攤位應設置遮罩，但也並非全部攤商都有能力執行。因此，林穎孟呼籲北市府，應在二日內擬定細部指引，提供各大自治會，確保各夜市能符合中央規範。

林穎孟表示，其實進入三級警戒後，北市的夜市攤商都是自主停業，並沒有所謂「解封」與否。市府希望兼顧防疫和經濟沒有問題，但重點不在「微解封」的宣傳，而是市府應確實管控、拿出清楚的防疫政策，並提供人力與物資補助，協助各大市場、夜市積極防疫，讓攤商有所依循、也讓所有市民安心。



林穎孟指出，柯市長在6月28日記者會上，首度提及夜市微解封政策，但當時政策細節完全不明，市場處在7月2日，才向各自治會發布公文、宣達政策。7月4日，衛福部已再發布「各夜市、市場重點管制措施」，訂定最新防疫規範，包括嚴格明定容留人數總量管控 方式，要求排隊熱區須以膠條拉出社交距離等，較台北市自己的規定清晰、嚴謹許多。

林穎孟要求，北市市場處應盡快提出人流管制措施、防疫指引，保障所有民眾和攤商的健康安全。她也在上週五的財建委員會要求市場處，應儘速提供補貼經費、協助抗疫，市場處也承諾會修正補助額度。

昨日，林穎孟再以書面質詢正式建請市場處，應在二日內擬定細部指引，提供各大自治會，確保各夜市能符合中央規範。包括：

1.容留人數總量管控

2.熟食攤全數設置遮罩

3.各營業攤位間，應間隔2-3距離，保持社交距離

4.排隊熱區、出入口處應以膠條設置清楚動線

5.市場處應確實提供自治會防疫所需的人力與物資補助



林穎孟提醒柯市長，台北尚未清零，經濟活動一定要有相關防疫配套措施，千萬不能再慢半拍，應儘速提出清楚指引、讓疫情資訊公開透明，才能讓民間完善自主防疫、互信互助、團結抗疫！

▼林穎孟要求北市夜市應落實防疫管制。（圖／翻攝林穎孟臉書）

