名醫警告「解封要拚穩！」　網說破台灣困境：都是民意手段

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

7月12日是降級、微解封或持續三級警戒，受到全國人民關注。胸腔重症科醫師蘇一峰就告誡，「解封不拚快，要拚穩！」一席話引爆共鳴，許多網友在認同之餘，都認為疫苗是關鍵。

蘇一峰昨在臉書提到，每個縣市的疫情嚴重程度不同，不能用同一個標準來比較，所以在7月12日無法順利解封的縣市，不代表防疫做得比較差。

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他表示，「歐美許多國家在解封之後，常會出現一波疫情的反彈高峰，所以解封不拚快，要拚穩！」對此，網友們紛紛回應，「要求穩定也得國人配合，不要跨縣市移動，因為很多會跨縣市買菜、買材料，當地人都憂心忡忡，因為這些害群之馬，讓疫情遲遲無法解封而回不了家，真的很煩」、「誰放進來的，誰負責」、「很擔心解封後上幼稚園的鵝子」、「笑死，分化南北的人，拜託永生不要來台北上班工作，真心不歡迎」。

▲許多人認為，疫苗的施打是關鍵。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

另外，也有人講出問題點，直言「如果想鬆一點，要有足夠的疫苗，當初就是疫苗不到位，就先放鬆邊境管制了」、「柯市長努力清零，理智的人看到就知道該支持！中央趕快幫全民打兩劑疫苗，攤販就不用餓死了」、「沒有疫苗也要解封？玩數字遊戲，封與不封不是抗疫，是民意手段，唯有真正的醫生才會在意疫苗如何接種」。