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名醫警告「解封要拚穩！」　網說破台灣困境：都是民意手段

▲▼迪化街無人,景點空蕩蕩,台北鬧區,自主防疫,自主封城,全民防疫。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

7月12日是降級、微解封或持續三級警戒，受到全國人民關注。胸腔重症科醫師蘇一峰就告誡，「解封不拚快，要拚穩！」一席話引爆共鳴，許多網友在認同之餘，都認為疫苗是關鍵。

蘇一峰昨在臉書提到，每個縣市的疫情嚴重程度不同，不能用同一個標準來比較，所以在7月12日無法順利解封的縣市，不代表防疫做得比較差。

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他表示，「歐美許多國家在解封之後，常會出現一波疫情的反彈高峰，所以解封不拚快，要拚穩！」對此，網友們紛紛回應，「要求穩定也得國人配合，不要跨縣市移動，因為很多會跨縣市買菜、買材料，當地人都憂心忡忡，因為這些害群之馬，讓疫情遲遲無法解封而回不了家，真的很煩」、「誰放進來的，誰負責」、「很擔心解封後上幼稚園的鵝子」、「笑死，分化南北的人，拜託永生不要來台北上班工作，真心不歡迎」。

▲▼台北市市場攤商擴大施打疫苗全面展開，7/5一早南門市場及幸安市場的攤商被安排前往北市懷生國中的疫苗接種站現場接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲許多人認為，疫苗的施打是關鍵。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

另外，也有人講出問題點，直言「如果想鬆一點，要有足夠的疫苗，當初就是疫苗不到位，就先放鬆邊境管制了」、「柯市長努力清零，理智的人看到就知道該支持！中央趕快幫全民打兩劑疫苗，攤販就不用餓死了」、「沒有疫苗也要解封？玩數字遊戲，封與不封不是抗疫，是民意手段，唯有真正的醫生才會在意疫苗如何接種」。

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