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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／環南市場今復市拚生計　柯文哲趕赴現場視察

記者陳家祥／台北報導

台北市近來市場染疫風暴連環爆，環南市場、北農批發市場等3個市場，上周累積增加232例確診個案。環南市場預計在6日復市，台北市副市長黃珊珊在上午8點30分先陪同前進指揮所指揮官王必勝一同視察開市防疫作為，接著市長柯文哲也預計在10點左右到場視察，《ETtoday新聞雲》全程直播。

台北市長柯文哲2日宣布，環南市場當天有41人PCR陽性，北市府立即決定休市3天至7月5日，並調動警力，引導市場改為只出不進；被篩出陽性的確診者，也分別送往加強型防疫旅館或專責醫院。

關於環南市場最新確診數，指揮中心指揮官陳時中5日提及，從2日累計至5日共43人確診，接觸者匡列284人，已居家隔離人數為259人，預定8日進行環南市場全員第二次PCR篩檢，預估檢驗2800人。

環南市場歷經3天休市後，預計6日上午復市。王必勝日前透露，針對環南市場復市進場管理，必須持PCR陰性證明才能入場，且要採類似分艙分流管理，不同樓層與區域要有不同動線，且流動人力侷限區域，不能整場亂跑；且市場也必須進行人流管控和降載，以及攤商戴口罩與面罩，進行雙層防護。

面對環南市場恢復營業，指揮中心也訂出復市六大條件，包括進場查驗PCR陰性證明、工作人員佩戴口罩及面罩、降載人流至原先的一半、各樓層動線分流、各攤位工作者實名登錄，以及落實健康監測。

另外，為進一步掌握疫情，指揮中心也預計在8日時，再針對環南市場2800人進行二次PCR檢測；北市府也將E化批發市場管理，以悠遊卡系統和掃身分證條碼方式，預計15日上路。

▲環南市場爆發新冠肺炎感染後停業三天，於6日復市。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場爆發新冠肺炎感染後停業三天，於6日復市。（圖／記者林敬旻攝）

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