微解封有譜！疫情降級3關鍵曝光　3大行業優先開放

▲疫情趨緩，政府有意「微解封」放鬆部分管制，陳時中稱除北市3市場外，其餘地區疫情都下降。圖為陳時中視察北市第一果菜市場。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

疫情逐步落底，全台確診數已連續11天降到百例以下，但近期屏東釀Delta變異株風暴，北市三市場又爆群聚，讓防疫工作無法掉以輕心。本刊調查，高層直指疫情警戒降級有三關鍵，儘管目前仍傾向全國維持三級警戒，但部分產業會先鬆綁管制、解禁，並搭配相關防疫指引作為配套，方案預計本週公布。

對抗疫情，中央流行疫情指揮中心自5月19日宣布全國三級警戒至今已逾一個半月，儘管全台每日確診數從6月25日起即未超過百例，但6月21日屏東出現印度Delta變異株確診個案，加上台北市北農第一果菜市場、環南市場近期又爆發群聚感染，北市三市場累計至5日已達232人確診，讓疫情充滿變數。

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力拚疫情警戒降級，決策高層向本刊點出現階段抗疫三關鍵，一是必須迅速圍堵北市三大市場乃至新的社區群聚再起，二是儘管屏東Delta變異株風暴暫時控制住，但仍升級邊境檢疫措施，力阻變種病毒入侵，最後則是持續衝高疫苗施打率，以達成群體免疫。

本刊掌握，隨著6月中旬各縣市逐漸清零，全國案例數降至數十例，指揮中心原本有意在6月底評估降級、開放餐飲業內用等相關措施，未料，屏東爆發Delta變異株個案，雖控制住，但隨後北市三大市場的群聚個案卻不減反增，高層只能暫緩宣布解禁，並派醫福會執行長王必勝成立北市三大市場的前進指揮所，親自坐鎮與北市府聯合作戰。

本刊掌握，政府目前傾向仍維持三級警戒，但先鬆綁部分產業的管制。決策高層表示，7月12日能否降級主要有二項指標，一是全國疫情趨勢，觀察疫情曲線有無「線性成長」，二是有沒有再爆發新的群聚事件，以目前趨勢來看，原本確診數居冠的新北市已經降到個位數，接下來只要北市三大市場能控制住，降級還是有可能，他強調，屆時疫情警戒降級與否會全國一致，以免部分區域降級後，造成人流跨縣市移動。

對於7月12日能否降級或微解封，行政院長蘇貞昌5日也召開擴大防疫會議表示，因應絕大多數縣市疫情已趨緩，各行各業管制措施有合理調整的空間，相關防疫指引預計本週會由指揮中心統一向國人報告。

至於疫情趨勢監測部分，高層表示，現階段已沒辦法追求完全「清零」，但想降級或微解封，仍須等各縣市確診數目都持續下降、甚至降至個位數才比較安心，另就是觀察有無新的群聚事件，一旦再有新的群聚爆發，疫情就有可能再起、甚至往外縣市竄，因此發生群聚感染的場域須就近且快速設立篩檢站，並採用準確度較高的PCR（核酸）檢測，再搭配精準匡列相關接觸者，速迅圍堵疫情。

以萬華區域的北農第一果菜市場及環南市場為例，黨政高層表示，這次爆發群聚，北市府的疫調、匡列動作顯然慢半拍，但基於防疫，中央迅速進駐與北市合作，「這個時候沒時間罵來罵去」。他坦言，儘管北市府有在周邊設立快篩站，但市場內初期卻沒篩檢站，便利性不足，導致攤商或市場人員無法就近篩檢，其次篩檢時間也須因地制宜，行政院長蘇貞昌在一次內部會議便直指，傳統市場作息都在約凌晨四點半就開始，因此篩檢應配合市場作息，當篩檢作業就近且便利，才能有效篩出潛在個案。

這次中央設立北市三市場的前進指揮所，找來三度臨危授命的王必勝擔任指揮官與北市府一起協同作戰。黨政高層說，中央前二次進駐桃園醫院、苗栗電子廠群聚案成立指揮所，因是單一醫院或企業，狀況相對單純，這次北市市場群聚案，流動性很高，加上許多攤商都是個體戶，匡列或篩檢管理難度都增高，因此才需要增加篩檢的便利性及精準度，以快速圍堵疫情。

決策高層透露，疫情警戒目前仍傾向維持三級，但個別產業會先降級鬆綁，最先評估開放的就是最受衝擊的餐廳、小吃業及電影院等部分場館，接著才評估課輔、幼教等教育單位解禁。

高層指出，以餐飲業為例已草擬相關指引，傾向在三項管制下開放內用，包括限制人流、停留時間及用餐方式，即便開放內用，也須維持社交距離或設置隔板，並建議盡量以供應套餐為主，以免業者分菜、顧客共食造成病毒傳播風險，另包括實聯制也會持續實施，指引將經指揮中心討論才會定案。

至於夜市、市場部分，指揮中心強調，三級警戒本來就沒要求夜市及市場停業，但禁止內用、試吃或邊走邊吃，現階段就是要求人流管制、減少出入口並確實執行實聯制。



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