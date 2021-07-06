掃地阿伯竟是南投縣長！網捕獲「野生林明溱」：我給1000個讚

▲有網友運動完後，巧遇正清掃步道的南投縣長林明溱。（圖／翻攝自Facebook／南投人聊天室 2.0，下同）



網搜小組／閔文昱報導

有民眾近日在南投市漳和里的撼龍步道附近，發現一名年約70歲的阿伯拿著竹掃把在清理步道，於是就上前與對方攀談，結果一聊才發現，對方竟然就是南投縣長林明溱，讓她開心的趕緊與對方留下合照，並將這段經歷分享至臉書，引發關注。不少網友也紛紛大讚「真棒！縣長辛苦了。」

一名網友在臉書社團「南投人聊天室 2.0」發文分享表示，她於4日早上到易經大學運動完後，在回程的路途中遇到一名長者在掃落葉，由於當時對方帶著口罩又戴上帽子遮住了臉，導致她一時認不出這名熱心路人就是縣長林明溱，事後與對方在聊天過程中才得知身分，讓她相當驚喜，直呼「縣長很認真用心做事吧！我給他1000個讚。」

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原PO指出，事後2人還協力將一段最多樹葉的步道清掃乾淨，而林明溱也親切的向她道謝。文章曝光後，馬上引發熱議，許多網友也紛紛留言，「實在良善，難怪南投佳零（加零）」、「縣長利用假日下班時間去掃樹葉，值得嘉許，給您100個讚」、「比我們這里的里長負責認真，我們里長自了從選上就都沒看到人」、「真棒！縣長辛苦了」。

對此，林明溱5日也在臉書表示，感謝地方鄉親對他的認同，並指出慈濟證嚴上人所言「做別人不想做的事」就是他的座右銘，「而且打掃不但能讓環境變得乾淨，我自己也可以達到運動強身的效果，何樂而不為呢？」

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