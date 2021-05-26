林俊憲：國民黨在意的從來不是疫苗　而是透過中國取得

▲林明溱喊話中央放行地方政府購買新冠疫苗。（圖／南投縣政府提供）



記者林銘翰／台北報導

南投縣長林明溱日前喊話，盼與上海復星購買30萬劑輝瑞BNT疫苗，並在26日上午行文請示中央流行疫情指揮中心，且有意串連其他國民黨執政縣市向食藥署申請許可。對此，民進黨立委林俊憲表示，國民黨在意的從不是疫苗，而是「透過中國取得疫苗」。

林明溱26日上午受訪時表示，南投縣政府已發出公文，希望中央開放給地方政府自行接洽購買疫苗，並透露有意串聯其他想買BNT疫苗的縣市或企業，依正常程序向食藥署申請藥物許可證，再請藥商合法進口。

林俊憲指出，這陣子本土疫情爆發，原本低迷的疫苗接種率升高，也使得原本打不完的疫苗突然變得短缺，不過指揮中心已宣布，到8月底前將會陸續到貨1000萬劑，供給第一線人員是足夠使用的。

林俊憲說明，國民黨眼看疫苗的需求增高，又開始炒作起疫苗話題，甚至還說要讓地方政府自購疫苗，之前說要進口中國疫苗，現在則是換了個說法，要從上海復星取得德國疫苗。

林俊憲認為，兩者有一個非常明顯的共通點，就是製造讓台灣透過中國才能取得疫苗的事實。

林俊憲提及，如果對照最近正在召開的世界衛生大會（WHA），就可以知道國民黨的意圖是什麼了。中國阻擋台灣參加WHA，理由是「台灣屬於中國，所以中國會照顧台灣的公衛需求」，如果台灣透過中國代理商取得疫苗，不論是來自哪一國，都坐實了中國宣稱的理由。

林俊憲說，往後台灣要靠自己進入國際社會只能更難，這就是政府努力從各方取得，就是不接受來自中國疫苗的原因。

林俊憲表示，現在的疫苗有非常多來源和型式，但仔細看看國民黨宣稱可以取得的疫苗，全都是透過中國取得。如果國民黨有任何其他來源，請提供給指揮中心接洽，相信人民對國民黨的形象也會加分，否則就少用疫苗議題再做政治鬥爭。

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