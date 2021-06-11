獨／抓包了！南投縣長會勘大合照　「11人摘口罩」擠一起燦笑比讚

▲南投縣長林明溱（左2）會勘後大合照，11人全都摘下口罩露臉，對著鏡頭燦笑比讚。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、謝盛帆、莊智勝／南投報導

南投縣長林明溱今（11日）上午前往國姓、長流、長豐、長福等4村會勘，隨後縣府也發布新聞稿及新聞照片，照片中縣長及隨行幕僚都有配合防疫乖乖佩戴口罩，但卻有民眾私下爆料幕後情況，現場眾人包括縣長，在大合照時竟然通通摘下口罩，各個露出潔白牙齒笑開懷，該張照片事後也遭「神隱」，並未見報曝光。

南投縣府今發布新聞稿，縣長林明溱率工務單位前往國姓鄉4村勘查道路、以及133線彎道排水溝加蓋等案件，並當場批核動支達701.8萬元經費，責由工務處盡速測設發包。

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在會勘過程中，縣府人員也拍照記錄，由於目前國內疫情相當嚴峻，三級警戒仍未解除，縣府事後發布的新聞照片中，縣長、幕僚等人口罩全都戴緊緊，看似落實中央防疫政策；不料卻有民眾爆料幕後漏網照片，只見林明溱在勘察完長福村整修路段後，竟與到現場說明情況的當地人士、包括地方老闆、鄰長、以及國姓鄉寺廟安樂蘭若常覺法師、見華法師等人在寺廟門口與彌勒佛像大合照，但現場11人卻不約而同全卸下臉上口罩，不但露出潔白牙齒燦笑，還未保持防疫社交距離，開心對著鏡頭比讚留下合影。

▼縣府的新聞照片中，縣長與隨行官員口罩都戴緊緊。（圖／民眾提供）