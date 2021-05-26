林明溱要買「復必泰」疫苗　蔡培慧爆：發生過瑕疵且效期只到6月

▲蔡培慧質疑林明溱企圖製造話題對「東方紅」造成防疫破口的事實轉移注意力。（圖／擷取自蔡培慧臉書）

記者高堂堯、白珈陽／南投報導

南投縣長林明溱25日表示要購買上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗「復必泰」，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧指出，「復必泰」目前僅銷售到港澳，且發生過不少瑕疵，效期更只到6月底，另外，林明溱稱用2500萬元要買30萬劑，相當於一劑80多元，蔡培慧認為，此價格是輝瑞BNT疫苗市價的十分之一，對於是否能購買成功存疑，若真能買到，如此低價縣長不會擔心嗎？她建議林明溱向中央申請6月到貨的疫苗比較安心。

蔡培慧於臉書表示，林明溱昨宣布要購買疫苗，是企圖製造話題對「東方紅」造成防疫破口的事實轉移注意力。

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蔡培慧說，林縣長在南投鄉親關注如何處理東方紅事件造成的防疫破口之際，不願具體回應，卻表態購買復必泰疫苗，不願面對未申請、疫苗瑕疵、超低價採購、未準備規劃零下70度冷鏈系統，再三強調南投自購，轉移話題蓋過疫情破口議題，顯然政治操作大於對南投鄉親的關心。

她指出，輝瑞BNT其實是由中國代工的「復必泰」疫苗，目前只在港澳施打，仍未經中國藥監局審批通過，也尚未在中國上市，今年3月在香港施打「復必泰」時，發生包裝瑕疵問題，一度暫停接種。4月又重新施打，效期只到今年6月。

她也說，林明溱稱要動用第二預備金2500萬元買30萬劑疫苗，平均換算下來一劑是80到83元，價格約輝瑞BNT一劑600元的十分之一，「買得到嗎？如此低價，您（林明溱）不擔憂嗎？」

蔡培慧建議，5月疫苗會分批到貨，預計6月200萬劑進來，8月底應該有1千萬劑。南投縣高齡人口多、醫護人員辛苦，「快向指揮中心申請6月到貨的疫苗以安民心吧」。

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