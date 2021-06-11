南投縣長「11人摘口罩」燦笑比讚　林明溱：不到5秒但願受罰

▲▼南投縣長林明溱（左2）摘下口罩和民眾大合照，縣府解釋，縣長手上還拿著口罩，拍照過程其實不到5秒 。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／南投報導

南投縣長林明溱今（11日）上午前往國姓、長流、長豐、長福等4村會勘，結束到附近一家佛寺禮佛，結果大合照時卻出現11人都拿下口罩，違反防疫規定，縣府回應表示，縣長拗不過熱情民眾的一再請求，才脫下口罩與眾人合影，拍照過程不到5秒鐘，隨即再戴好口罩，並無故意違反防疫的規定，不過縱使是無心之過，也願意受罰。

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南投縣府今發布新聞稿，縣長林明溱率工務單位前往國姓鄉4村勘查道路、以及133線彎道排水溝加蓋等案件，並當場批核動支達701.8萬元經費，責由工務處盡速測設發包，會勘過程中，縣府人員也拍照記錄，由於目前國內疫情相當嚴峻，三級警戒仍未解除，縣府事後發布的新聞照片中，縣長、幕僚等人口罩全都戴緊緊。

不料卻有民眾爆料幕後漏網照片，只見林明溱竟與當地人士以及國姓鄉寺廟安樂蘭若常覺法師、見華法師等人，在寺廟門口與彌勒佛像大合照，現場11人全都卸下口罩，不但露出潔白牙齒燦笑，還未保持防疫社交距離，開心對著鏡頭比讚留下合影。

縣府新聞及行政處長林琦瑜表示，林縣長完成國姓鄉會勘最後一個長福村第1、2、3鄰道路改善行程後，回程途中時應地方民眾盛情邀約，到途經的同村一家佛寺禮佛，拗不過熱情民眾的一再請求，才在寺廟大殿佛像旁，脫下口罩與眾人合影留念，拍照過程不到5秒鐘，隨即再戴好口罩，並無故意違反防疫的規定。在此疫情嚴峻之際，遵守防疫規範，絕無例外，只要違反規定，縱使是無心之過，也願意受罰。

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