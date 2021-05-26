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隔空交火！蔡培慧指大陸代工疫苗有瑕疵　林明溱控綠網軍圍剿抹紅

記者高堂堯／南投報導

南投縣長林明溱拋出開放地方政府自購新冠疫苗的震撼彈，引起行政院中辦執行長蔡培慧在臉書直指縣府要買的實為中國代工的「復必泰」疫苗，有瑕疵、快過期和售價過低等疑慮，質疑是為轉移「東方紅」等防疫不力的焦點；林明溱今再度強調要買的就是德製BNT輝瑞疫苗，非陸製疫苗，自己卻淪為民進黨網軍攻擊的犧牲者，要求「有心人士」勿趁機抹紅。

▲南投縣長林明溱召開疫情說明記者會。（圖／南投縣政府提供）

南投縣長林明溱召開疫情說明記者會。（圖／南投縣政府提供）

今天南投確診病例「加零」，縣府上午也正式向中央疫情中心發出公文、申請購買疫苗；林明溱下午召開疫情說明記者會時，表示不只是南投縣，全國的民眾都希望趕快有疫苗可注射，希望中央政府拋棄政治色彩，共同努力取得疫苗才最重要；「我那天說想要買疫苗，就被（民進黨的）網軍罵得遍體麟傷，但沒有關係，只要讓我們縣民趕快有最好的藥（疫苗）來預防，這是最重要的。」

林明溱表示，昨起一直強調要買的是最好的BNT輝瑞疫苗，並非中國大陸產的疫苗，希望有心人士不要曲解；他也澄清購買30萬劑的總價約為2億4000萬，包括2500萬元訂金，但縣府財力尚能負擔，而且還有許多善心企業表達捐款協助的意願。

▲蔡培慧質疑林明溱企圖製造話題對「東方紅」造成防疫破口的事實轉移注意力。（圖／擷取自蔡培慧臉書）

▲蔡培慧質疑林明溱企圖製造話題對「東方紅」造成防疫破口的事實轉移注意力。（圖／擷取自蔡培慧臉書）

「只要中央和地方共同合作，開放地方買疫苗，我相信錢不是問題，生命最要緊！」林明溱說，不願每天再看到有幾個人往生，心裡非常難過、都快流淚了，希望中央要有同理心，趕快救救台灣人民和同胞。

林明溱表示，只要中央同意地方採購，我們相信馬上可以動員、與藥商（上海復星醫藥）進行洽購，如果中央依舊不准，只是反覆陳述各種程序和規定，一切準備動作都是枉然。「你看行政院長蘇貞昌，好久以前就說可以買到甚麼（疫苗），到現在都沒有，最怕就是光講不做！」

「現在不只我們南投縣希望買到BNT疫苗，其他縣市都一樣，只不過大家都不敢講，我是敢冒犯中央出來講而已，變成被民進黨網軍圍剿的犧牲者。」林明溱呼籲其他縣市不要擔心中央的阻力，一起加入爭取的行列；至於有傳言「上海復星醫藥」後台老闆是國民黨中常委連勝文，林明溱回應指並不清楚，但只要能買到好疫苗，老闆是誰都沒關係。

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