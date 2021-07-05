夜市復業防疫規範、保單借款、演藝團體紓困貸款　黃偉哲細說分明

▲台南市經發局長陳凱凌指出，要求夜市復業遵循防疫的規範，業者須提出防疫計畫書送至主管機關進行聯合審核，而防疫規範規定必須人流管。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市經發局長陳凱凌指出，要求夜市復業遵循防疫的規範，業者須提出防疫計畫書送至主管機關進行聯合審核，而防疫規範規定必須人流管制，包含道路型夜市及廣場型夜市，人潮容易聚集的攤位，必須劃設清楚社交距離，出入口派人管制，每個營業日前均須進行全面性消毒，減少出入口，避免人潮聚集的風險。



陳凱凌要求業者落實「三罩一套」，口罩、面罩、熟食遮罩及手套或防水圍裙皆須一應俱全，請民眾進入場域落實實聯制及戴口罩，並維持至少1.5公尺安全社交距離，也針對各市場加強稽查是否確實實施全面禁止試吃、全面禁止內用。





台南市長黃偉哲說，為協助市民度過疫情難關，市府推出經濟弱勢保單借款、勞工紓困貸款利息補貼、文化部「演藝團體紓困貸款專案」台南市加碼補貼第2年利息等紓困方案，市府願意在財政許可的範圍內努力加碼，與市民攜手共度艱難時刻。

▲台南市勞工局長王鑫基請市民朋友，善加利用市府推出經濟弱勢保單借款、勞工紓困貸款利息補貼。

▲台南市文化局長葉澤山籲請藝文團體，申請文化部「演藝團體紓困貸款專案」台南市加碼補貼第2年利息等紓困方案。

卸妝神水、用過回不去

