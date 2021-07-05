疫情重創枋山芒果行情　屏東出身警分局長慷慨認購50箱

▲埔里警分局長方秋梅（左）請各分駐或派出所員警分享香甜的枋山愛心芒果。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

夏天吃香甜的芒果正對時，卻因新冠DELTA變種病毒於屏東部分地區肆虐，加上疫情影響消費力，使各地芒果訂單大受影響；埔里警分局長方秋梅慷慨認購50箱芒果、分送各派出所同仁享用，南投縣家長會長協會也採購200箱縣內優質芒果禮盒，送給部立南投醫院醫護人員品嘗，呼籲不要將屏東芒果貼標籤，一起為農民和一線抗疫英雄們加油打氣。

埔里分局指出，分局長方秋梅是屏東子弟，看到屏東枋山因Delta病毒牽累，不少鄉親的芒果遭到退貨，相當不捨，於是日前與埔里警友辦事處主任曾允信一同用新台幣下架芒果，用行動力挺在地果農度過難關。

方秋梅表示，疫情影響所有人的生活和許多行業的生計，農民辛苦整年盼的就是收成這一刻，希望國人不要因疫情對屏東和枋山貼上標籤，疫情越嚴竣，越該伸出手一起守護臺灣，相互幫忙。

▲南投副縣長陳正昇親手把芒果禮盒搬往部立南投醫院。（圖／南投縣政府提供）

南投縣家長會長協會則結合中華民國記帳及報稅代理人公會，今天與南投副縣長陳正昇、縣府教育處長陸正威一起將一箱箱芒果搬往部立南投醫院，捐交副院長洪世昌。

南投縣家長會長協會理事長許民聰指出，芒果目前質優量大卻價格不振，令農友憂心無奈，希望透過這次採購與捐贈幫助農友，也慰勞在防疫期間站在第一線、直接面對染疫威脅且勞心勞力的醫護人員。



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