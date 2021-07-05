信義區連環爆？！誠品信義悄悄休館　櫃姐：去上班才知道

▲除新光三越A11之外，信義誠品7／5也臨時休館一天。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡惠如／綜合報導

昨（7／4）新光三越信義新天地Ａ11櫃姐確診，業者昨緊急通知廠商宣佈今（7／5）休館一天進行全面清消，而有民眾也發現位於信義區的「誠品信義」，也悄悄休館一天，且並未在官方粉絲團上公告，有櫃姐私下表示，誠品信義今休館也沒通知，還是去上班後才知道「也太傻眼」。

今新北市長侯友宜對外證實，新北啟動精準疫調與PCR發現有三人確診，其中一位便是住在中和的新光三越櫃姐，新光三越信義A11館接獲確診，昨已於閉店後進行清消，今再加碼停業一日啟動全面消毒作業，而其實信義區不僅一間停業，誠品信義也停業一日。

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誠品信義店停業資訊未於官方粉絲團進行公告，僅於官網表格內標示一排小字顯示「7／5暫停營業」，而其內的餐飲專櫃也紛紛貼出公告表示「臨時通知停業一天」，更有櫃姐表示昨天誠品根本沒說要消毒，今早去上班的時候才發現今天居然休息，整個傻眼。

記者向誠品求證，業者目前未接電話，無法取得回應。

▲信義誠品7／5臨時停業，僅出現小字公告，解析度還有限。（圖／翻攝誠品官網）

▲信義誠品館內餐飲也表示臨時通知停業消息。（圖／品牌官方粉絲頁）