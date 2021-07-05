小麵攤喜接「20碗訂單」！1小時後發現遭「惡意棄單」...心碎銷毀

▲宜蘭某麵攤老闆遭到民眾惡意棄單。（示意圖／記者季相儒攝）

實習記者高琳景／綜合報導

在三級警戒下，全台餐飲業不得內用，不少店家僅靠外帶、外送苦撐。，不料卻還有人訂餐後「惡意棄單」，讓店家無奈只能將食物銷毀，惡意行徑曝光後，也讓網友氣炸，直呼「太惡質了」！

宜蘭一名魚丸麵攤老闆在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，有民眾在昨（4）日早上8左右，向他訂購了「粄條10碗、米粉5碗、麵5碗」然而，過了快一小時都沒來取餐，打電話過去一直有通，但卻被掛掉，最後甚至直接拒接。

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讓老闆氣得直呼，「現在疫情大家生意難做，有做生意的店家麻煩記住此電話，不要像我們受害了，麵也只能銷毀無法販售給其他人。」並附上該民眾的電話號碼。

▲老闆公布棄單者電話，希望其他店家不要上當。（圖／翻攝自臉書／爆料公社公開版）

不少網友看見文章後，直呼「我們把他的電話打爆...」、「這種玩笑電話真的很差勁，尤其現在還在疫情警戒，大家生活不易之際搞這種名堂，真的很不可取 」、「現在還有這麼無聊的人，以為很好玩，不知店家的辛苦」、「傻眼，真的很沒品」、「這行為已經涉及詐欺」。

也有網友建議「上傳whoscall給他變全台黑名單」、「直接報警求償」、「下次先請對方轉帳收訂金再接單」、「以後接到大量訂購的電話，記得用簡訊反覆確認，到時候如果碰到類似的情形直接可以報警處理」。

▼有網友建議，可將惡作劇號碼上傳至whoscall。（圖／翻攝自臉書／爆料公社公開版）