基隆72至74歲長輩接種莫德納疫苗　施打率76.7%創新高

▲基隆施打莫德納疫苗創新高紀錄，72歲至74歲長輩施打率76.7%。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府7月5日起一連兩天針對72至74歲長者施打莫德納疫苗，施打率高達76.7%，市長林右昌在線上記者會中，針對7月8、9日70至71歲（原住民60至61歲）以上長者施打疫苗的詳細時程向市民說明，下週則將針對68至69歲長者開放施打疫苗。

林右昌表示，市府在7月5、6日針對72至74歲長者施打莫德納疫苗，今天上午施打疫苗情況非常踴躍，總計在各區已完成施打40里中，列冊人數有3177人，實際到場施打人數有2436人，施打率達76.7%，創下本市疫苗施打以來新高紀錄。

▲基隆列冊人數有3177人，實際到場施打人數有2436人，施打率達76.7%，創下本市疫苗施打以來新高紀錄。

林右昌指出，市府規劃在7月8、9日針對70至71歲（原住民60至61歲）以上長者施打疫苗，兩天上下午各3時段，全市符合資格的長者，將會收到各區里辦公室發送的疫苗施打通知單。

各區施打站的地點分別為仁愛區公所6樓禮堂、中正區公所7樓禮堂、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、信義區市立體育館2樓、暖暖區碇祥里民活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）、七堵區百福國中活動中心。

林右昌再三呼籲符合資格的長者，踴躍到各施打站施打疫苗，也再次提醒大家在家中就可以先填寫好接種評估意願書，屆時帶著通知單、健保卡、身分證前往各施打地點，就可以減少等待的時間。至於68至69歲長者施打疫苗的時間，他表示，已經排定在7月12、13日，施打的詳細時程，近日內會向市民說明。

▲基隆市府規劃在7月8、9日針對70至71歲（原住民60至61歲）以上長者施打疫苗。

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