自行解封！5男2女闖平溪灰窯瀑布戲水　看到員警才戴口罩

記者郭世賢／新北報導

全國仍維持三級警戒！許多景點地區為了避免人潮群聚，造成疫情擴散，公告暫時封閉。新北市政府平溪區公所和瑞芳警分局3日下午定期巡視灰窯瀑布區，發現5男2女前往戲水未戴口罩，警方完成蒐證後，依《傳染病防治法》移請新北市衛生局裁罰。

▲平溪灰窯瀑布民眾闖入戲水嗨翻，5男2女全未戴口罩遭開罰。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

新北市政府觀光旅遊局公告關閉，新北市多處景點到7月12日，平溪區關閉景點包括：五分山步道、孝子山群（慈母、普陀） 步道、東勢格越嶺步道、嶺腳寮步道、望古觀瀑步道，平湖東西步道及番子坑步道；另外，灰窯、嶺腳、望古瀑布出入口也封閉，開放時間依疫情狀況決定。

瑞芳警分局表示，警方與區公所人員防疫期間，會到各風景點定期巡視，防範遊客擅闖；3日下午巡視灰窯瀑布區時，看見5男2女遊客在戲水，見警方與區公所人員出現，才各自戴上口罩。警方認為7人行為已違反防疫規定，依《傳染病防治法》可處3000元至1萬5000元罰鍰。

▲3日下午巡視灰窯瀑布區時，看見5男2女遊客在戲水。

瑞芳警分局長陳忠龍呼籲，目前疫情依然嚴峻，警方及相關單位均會加強防疫稽查工作，請民眾務必配合中央疫情指揮中心相關防疫指引，避免成為防疫破口。

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