日贈台AZ疫苗出事誰扛？　謝長廷：疾管署承擔一切責任

▲駐日代表謝長廷（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

日本分兩批共贈237萬劑AZ疫苗，是我國目前施打的疫苗主要來源之一，外界好奇，若有民眾施打完產生不良反應，甚至致死，台日誰該負責？對此，駐日代表謝長廷10日指出，日本把AZ轉給台灣時，駐日代表處有簽文件承擔疫苗的風險責任，但駐日代表處形式上是民間機構，所以代表處把疫苗運送到台灣時，又和疾管署簽了一份協議，由疾管署承擔一切責任。

「所以，如果台灣人民注射疫苗發生問題，且證明有因果關係，台灣政府依約要負起責任。」謝長廷表示，我的親人、朋友、甚至網友、粉絲，絕大多數在台灣，我簽署法律文件時，第一個想到的當然是如何保護台灣人民的權益，而不是政府如何免責。

謝長廷指出，最近日本做了2萬人關於注射疫苗後的身體反應調查，「副作用」種類高達300種，從肌肉疼痛、到頭疼、暈眩、發燒、疲憊到腹瀉、淋巴腫硬等等，通報死亡人數500多人；而台灣也有一位診所醫師自己做了實驗說「AZ疫苗施打後，產生抗體率99％以上」，不過因人數太少，難據以論定。

但謝長廷認為，AZ又稱牛津疫苗，有一流大學做後盾，遇有狀況，例如病毒變異時，牛津大學即速實驗並提供報告，是其有利之處。

對於疫苗謠言，謝長廷則說，疫情的恐怖心，有利於謠言流竄，在台灣就是這種情形，如果相信而不去接種，自己和週邊的人可能因此增加不必要風險。

他指出，他明確知道不實的謠言是所謂「AZ疫苗副作用大，所以日本和WHO不承認，注射出了事情，政府也不負責」云云。事實上，AZ在日本和WHO都有緊急使用授權（EUA)，世界有100國以上使用，政府提供疫苗注射，出了事，當然政府要負責，這在全世界都一樣。