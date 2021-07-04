兌獎7／5截止！八方雲集買15顆水餃中千萬未領　基隆急尋幸運兒

記者郭世賢／基隆報導

2021年3月底開出1-2月期統一發票1000萬元特別獎，中獎獎號為「80325690」，其中1組特別獎1000萬元發票，落在基隆市義二路19號的八方雲集水餃店，幸運兒花82元買15顆招牌水餃，領獎期限7月5日，但至今未兌換，只剩不到2天，不要讓財神爺從身邊溜走。

▲八方雲集買15顆水餃中千萬未領，基隆急尋幸運兒。（圖／示意圖與本案無關／記者劉維榛攝）

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財政部指出，2021年1-2月期統一發票1000萬元特別獎，中獎獎號為「80325690」，共有5張發票，第1張發票是由Apple的App store所開立的雲端發票，消費者在某個app上消費了490元，這張雲端發票幸運中獎；第2張發票由「熊貓超市」開出，這位消費者當時共購買張君雅小妹妹休閒丸子、蝦味先、爆米花、卡迪那全天然芋頭片等多項零食，再加購了1瓶鮮乳，總消費額共156元。

財政部表示，第3張發票由「7-11便利商店」在台北市建國南路二段151巷內開出，消費者買了1罐Fin及鮪魚手捲，該筆消費額為84元；第4張發票由「八方雲集」在基隆市中正區義二路開出，消費者當天吃了15顆招牌水餃共82元；第5張發票是在苗栗縣竹南鎮開出，是1張消費金額100元的95無鉛汽油發票。

財政部國稅局北區分局表示，1-2月期發票兌獎，自2021年4月6日起，截止日為7月5日下午3時30分，逾期未兌領獎金歸還國庫。提醒消費者如果曾經於1-2月在該店消費，千萬別與財神爺擦身而過。

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