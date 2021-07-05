美國公民入籍儀式！　黃暐瀚：看見「美中台」關係縮影

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者高琳景／綜合報導

美國為了慶祝國慶，總統拜登上周五（2）在白宮舉行一場小型的美國公民入籍儀式，其中一名女子在直播過程中，起身表示，「我來自台灣」。這一幕讓網友直呼感動，不過資深媒體人黃暐瀚則表示，這讓他看見「美中台」關係的縮影，認為「問題」確實存在，但「暫時」無法解決。

黃暐瀚今（5）日在臉書發文描述當天的儀式過程，美國公民及移民服務局代理局長盧諾德向在場的移民者表示，「等等當您聽到您原本國家的國籍時，請起立，然後站著。（代局長開始宣讀）加拿大、菲律賓、薩爾瓦多、中國...。」

當局長唸完了16個國家之後，已有20人起立，唯獨1個人依舊坐著，當下局長便詢問，「我漏掉您嗎？」然而那位女子卻說「中華民國、臺灣」。這一幕讓不少網友認為「台灣被世界看見」但黃暐瀚卻不這麼認為。

黃暐瀚提到，他不知道是因為美國無法將「中華民國」當成是國家，所以未列，還是在官方儀節上，當代局長宣讀到「China」的時候，她就預期來自台灣的新公民，也應該一起站起來？直呼「這就是美中台關係的縮影，問題確實存在，暫時無法解決。

黃暐瀚認為，「眼前，中共反對、美不贊成、台灣內部又有歧見，所以無法宣布台獨。」並反問，所以我們要等到什麼時候才可以真的台獨呢？要是美國一直不贊成，那台獨豈非終究，一場夢？

不少網友看到文章後，認為「不少民眾只用二分法看事情，這其實是很重要的亂源之一」、「所以說台灣的未來，終究還是由美中兩強權決定，台灣始終也擺脫不了當強權運籌的棋子，偏那邊都不對，連在夾縫中求生存都不可求了！」、「統一會過去，台獨也會過去，這些都是老派的說法，因為都無法實現，現在的人只知道什麼是對我們最好，走出國際，實力最重要。」