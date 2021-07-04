「非台灣人可自己決定！」邱義仁談台獨：美國根本就不贊成

▲民進黨智庫新境界文教基金會執行長邱義仁。（圖／記者黃克翔攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨智庫新境界文教基金會執行長邱義仁4日接受前總統陳水扁的訪問，談到台獨議題，他認為「很殘酷」，因為這不是台灣人民可以自己決定的，要考慮國際形勢、中國可能作為等現實，直言「宣布台獨，現在不適當。」

邱義仁曾在去年美國喬治城大學舉行的線上研討會中表示，關於台獨，台灣務實的政治人物不會這麼做，「除非瘋了」，更直指就算是前總統陳水扁最後也會踩煞車。對此，他在4日應邀至「微微笑廣播電台」擔任陳水扁主持的「有夢上水」節目嘉賓時，進一步解釋當時說法，指出宣布台灣獨立，現在不適當。

▲邱義仁應邀前總統陳水扁廣播電台「微微笑廣播電台」節目《有夢上水》專訪。（圖／翻攝自YouTube／微微笑廣播網）



邱義仁提到，台獨雖然是黨的目標理想，但作為政府，還是要考量實際上的對外關係，「講起來很殘酷，這不是台灣人民可以自己決定的，要考慮國際形勢，要考慮中國可能的作為，台獨不僅會引起大家緊張，國內自己也不和，更不用說中國會打我們，據我的了解，美國根本就不贊成。」

不過邱義仁也強調，他指的是「宣布」台灣獨立，而不是「推動」，把台獨當作目標來推動、打拚這是好的，但考量現實層面，台灣如果要作為推動法律上獨立的國家，這已經不是台灣人民自己可以決定的事情。

陳水扁曾在1991年於民進黨中常會提出修正案，以「住民自決」的台獨黨綱強調台獨應由台灣人民投票決定，並在2002年東京「世台會」年會上說出「台灣中國，一邊一國」後，繼續走台灣的國家路。對此，邱義仁則說，他的看法與陳水扁相同，但考慮國際情勢，「現實跟理想中間怎麼去跟努力，才是我講這番話的目的。」