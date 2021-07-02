陳時中戴戰貓口罩！黃暐瀚「提2細節」搖頭　網秒懂罵：滿滿悲哀

▲陳時中部長戴上戰貓口罩引發關注。（圖／指揮中心提供）

記者周亭瑋／綜合報導

指揮官陳時中1日戴上「戰貓口罩」引爆熱論，不少人心動想買。不過，針對口罩設計，資深媒體人黃暐瀚認為，應該讓兩國國旗左右對稱並同樣大小；同時，他也不忘強調，「我很感謝美國，也愛貓。」

黃暐瀚今在臉書提到，「戰貓口罩」左半邊有個大大的美國國旗，中下方則有一隻黑貓，脖子上圍著中華民國國旗領巾，然後右半邊構圖留白，右下角寫著英文字「Strong Together （一起強大）」。

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據悉，這是一家生技公司，為了感謝美國與駐美代表蕭美琴，特別設計出來的口罩，「我很感謝美國送台灣疫苗，也愛貓，所以台美友好、戰貓口罩這件事，對我個人來說，是毫無問題的，但口罩的設計有點怪怪的。」

▲網友們狂酸，自我矮化。（圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）

黃暐瀚接著表示，世界各國為表邦誼，常有聯名口罩、徽章，「先前捷克議長來台，不管是議長本人或隨行團員，甚至我方安排的維安人員，都一起戴上了台捷口罩與台捷徽章，但不管是口罩還是徽章，中華民國國旗與捷克國旗，都遵守了大小一樣、左右對稱的基本外交儀節。」

最後，他也強調，「戰貓口罩不是不行，感謝美國當然可以！將兩國國旗左右對稱並同樣大小，然後黑色戰貓昂首於中，可能會更好一些。」

對此，網友們紛紛回應，「沒讓人民有足夠的疫苗，對美舔好舔滿...，我只看到滿滿的悲哀」、「他們在自貶國格，我們能說什麼，現在是他們最大」、「為什麼中華民國的國旗這樣小，還要掛在貓上」、「口罩只傳達了一個訊息： 自我矮化」、「好像有看門貓的味道耶」。