台灣新冠死亡率高84倍　他列新加坡要做3件事「打算跟病毒共存」

▲醫護施打AZ疫苗。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

新冠肺炎全球大流行近一年半，原先成功將病毒阻擋境外的台灣則在4月中失守，至今超過1.3萬人確診，逾600人病故。資深媒體人黃暐瀚30日分享新加坡防疫經驗，疫苗、檢測跟治療三管齊下，疫情爆發至今死亡率僅0.05％。

黃暐瀚在臉書表示，新加坡三位部長前幾天聯名在《海峽時報》撰文，告訴新加坡人，人類無法徹底消滅新冠病毒，也許可以嘗試與病毒共存；至於如何與病毒共存？重點則在「存」這個字上。

黃暐瀚說，從去年發生疫情以來，新加坡整整18個月累積確診6萬多例，截至昨天為止，死亡36人，死亡率僅0.05％；然而比起新加坡，台灣的新冠死亡率高出84倍，如何讓民眾「染疫，卻不輕易死亡」，是台灣要學習的課題。

「其次，新加坡的疫苗數量充足，目前全國已經有超過一半的人，接種過第一劑的疫苗。預計8月9日新加坡國慶之前，可望達到總人口2／3施打完兩劑，這是群體免疫的門檻。不只針對長輩，新加坡也將針對12歲以上的學生，給予BNT疫苗。」

另外，黃暐瀚也列出了5項新加坡的作法，包括：第一，新加玻政府並不建議使用PCR核酸檢測（一來深入式的檢測，可能引起不舒服，二來等待的時間也比較長）；第二，新加坡民眾可以到藥局診所購買「快速抗原檢測試劑」。

第三，新加坡政府計畫在機場、海港、辦公大樓、購物中心、醫院和教育機構使用「呼吸分析器」，只要2分鐘就能得知感染結果；第四，廢水檢測，幫助確認宿舍、旅館、住宅區是否有病毒蹤跡；第五，免費贈送新加坡165萬戶家庭，一戶一個血氧計，避免隱形缺氧。

黃暐瀚強調，新加坡靠著「疫苗」、「檢測」跟「治療」，打算「跟病毒共存」，他山之石、可以攻錯，台灣不妨參考學習。

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