疫苗短缺怪大陸切斷管道　黃暐瀚：問題出在沒有積極購買

▲資深媒體人黃暐瀚。（資料照／翻攝POP YouTube）



記者杜冠霖／台北報導

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）29日指出，「台灣取得疫苗的管道被切斷，這是一個因素。」對此，資深媒體人黃暐瀚表示，唯一可能會被中共「干擾」的只有輝瑞BNT，去買莫德納、嬌生、Novavax就好，「問題不在中共想不想出手截斷，問題出在台灣根本沒有積極購買。」

對於疫苗採購問題，黃暐瀚在臉書發文指出，中國大陸兩支受WHO認證的疫苗「國藥」、「科興」，台灣根本不碰，法令上也不行購買，而世界各國都在搶購的三大疫苗莫德納、嬌生、Novavax都是美國疫苗，美國政府挺台，去買這三種就好，「中共管不了也管不到，怎麼會有被截斷的問題？」

黃暐瀚表示，這三種美國疫苗，唯一可能被中共干擾的只有上海復星取得代理權的輝瑞BNT，「難道台灣買莫德納、嬌生跟Novavax，需要透過中共管道嗎？不用。需要取得中共同意嗎？也不用。」

黃暐瀚表示，莎琪一說台灣取得疫苗的途徑被「截斷」（Cut off），民進黨中央、民進黨立委紛紛出來指責中共，說美國已經公開認證，中共在擋台灣買疫苗，「但中共對中華民國不友善這事根本不用美國認證。」

黃暐瀚指出，中華民國想參與國際組織，中國大陸一向不同意，兩岸軍事關係也越來越緊張，這是事實，但說台灣疫苗短缺，是因為中共截斷台灣購買疫苗的途徑並不合邏輯。「問題不在中共想不想出手截斷，問題出在台灣根本沒有積極購買。」