新加坡要靠3招和新冠病毒共存 　他曝台死亡率高出84倍：不妨參考

▲黃暐瀚說，從去年發生疫情以來，整整18個月，新加坡累積確診6萬多例，截至29日為止，死亡36人，死亡率僅0.05%。（圖／達志影像／美聯社）



記者陳俊宏／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚今天（30日）表示，新加坡靠著「疫苗」、「檢測」跟「治療」，打算「跟病毒共存」！他山之石、可以攻錯，台灣不妨參考學習；比起新加坡，台灣的新冠死亡率高出84倍！如何讓民眾「染疫，卻不輕易死亡」，是台灣要學習的課題。

黃暐瀚今在臉書提到，前幾天，新加坡三位部長聯名在《海峽時報》撰文，告訴全新加坡人一好一壞兩個消息，壞消息是：人類可能無法徹底消滅Covid-19病毒；好消息是：也許人們可以嘗試與病毒共存。

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「怎麼與病毒共存？重點還在『存』這個字上面。」黃暐瀚說，從去年發生疫情以來，整整18個月，新加坡累積確診6萬多例，截至29日為止，死亡36人，死亡率僅0.05%；比起新加坡，台灣的新冠死亡率高出84倍！如何讓民眾「染疫，卻不輕易死亡」，是台灣要學習的課題。

▼新加坡民眾接種疫苗。（圖／路透）



黃暐瀚指出，其次，新加坡的疫苗數量充足，目前全國已經有超過一半的人，接種過第一劑的疫苗，預計8月9日新加坡國慶之前，可望達到總人口2/3施打完兩劑，這是群體免疫的門檻；不只針對長輩，新加坡也將針對12歲以上的學生，給予BNT疫苗。

黃暐瀚表示，最後是篩檢能量，第一，新加坡政府並不建議使用PCR核酸檢測，一來深入式的檢測，可能引起不舒服，二來等待的時間也比較長；第二，新加坡民眾可以到藥局診所購買「快速抗原檢測試劑」。

黃暐瀚說，第三，新加坡政府計畫在機場、海港、辦公大樓、購物中心、醫院和教育機構使用「呼吸分析器」，只要2分鐘就能得知感染結果；第四，廢水檢測，幫助確認宿舍、旅館、住宅區是否有病毒蹤跡；第五，免費贈送新加坡165萬戶家庭，一戶一個血氧計，避免隱形缺氧。

▼黃暐瀚表示，新加坡的疫苗數量充足，目前全國已經有超過一半的人，接種過第一劑的疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



黃暐瀚寫道，靠著「疫苗」、「檢測」跟「治療」，新加坡打算「跟病毒共存」！他山之石、可以攻錯，台灣不妨參考學習

新加坡貿工部長顏金勇、財政部長黃循財、衛生部長王乙康24日在《海峽時報》（The Straits Times）共同撰文，提到與新冠病毒「共處如常生活」。