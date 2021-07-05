對食物包裝狂噴酒精！醫看傻　11字反問網友「重點在手指」

▲買回家的食物你也會先用酒精狂噴一波嗎？（示意圖／記者周姈姈攝）

記者李佳蓉／綜合報導

三級警戒延長再延長，為避免出門，到超市買食材當起小當家，或是叫現成外送更方便，但一拿進家門的食物，總是習慣性對著外包裝狂噴酒精消毒嗎？看在重症醫師黃軒眼裡真的三條線，他表示，病毒主要靠飛沫傳染，而非食物傳播，再三提醒，應該「洗手而非洗食物包裝」，反問網友「你不會拿食物去挖鼻孔吧？」

重症醫師黃軒今早在臉書分享，常看到有人對著外送員送來的食物包裝不斷噴酒精，讓他傻眼臉上三條線，「天啊！你們不是要吃東西嗎？為什麼對食物的外包裝一直噴消毒酒精，你又不是吃盒子，也不是吃塑膠袋。」他解釋，新冠病毒仍是飛沫傳播，主要途經並非靠食物傳播。且根據美國CDC指出，目前並沒有與食物包裝或購物袋傳播的新冠病毒。

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新冠病毒在不同材質表面存活時間不一樣，黃軒解釋，病毒在紙板上可存活24小時、布料上最多可存活2天、玻璃可長達4天，塑料材質上甚至可存活3～7天。但在食品上不會傳播，他說「這些研究是在標準化的實驗室條件下，刻意完成的結果」，因此再三提醒，接觸到物品，記得消毒洗手，而非只是消毒包裝表面的病毒。

▲各項食材中並沒有活細胞讓病毒存活。（示意圖／記者李毓康攝）

黃軒接著說，現實世界中，病毒若要存在食品包裝上數量也非常少，加上對溫度也很敏感，「更何況新冠病毒在人體外不能存活」，需要活體內豐富的天菜－ACE2，才能活躍存活下去。在豬肉、魚肉及蔬果內，並沒有ACE2活的細胞，你正在吃的食物中，也不會有活病毒，「最多只剩下病毒屍體而已」。

想要吃得安心，黃軒分享，食品購回後，可直接從包裝中取出食物，並遵守飯前洗手、飯後丟飯盒或包裝後也要洗手，「洗你的手，不是冼你的食物或包裝」。食物及包裝不會對你飛沫傳播，也不會有人拿這2樣去挖鼻孔，但手指肯定會反射性、毫不自覺的去挖。

▲醫師提醒，勤洗手才是根本之道。（示意圖／123RF）

此外，黃軒也建議，請勿使用漂白水、氨水、肥皂水、酒精或其他消毒劑直接噴灑食物，前兩者狂噴食物包裝，恐有氯氨氣體超標的疑慮。任何不需要的食品包裝或購物袋，可以丟棄至適當的回收，然後一定要再洗手。

黃軒強調，食品或食品包裝傳播新冠病毒的風險，仍需要多方研究報告，但以目前資料顯示「風險極低」。唯有好好養成勤洗雙手的好習慣，而不是勤洗食品或包裝的慌亂。