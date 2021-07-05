失聯移工想返鄉照顧癌夫　有症狀不敢就醫...鼓起勇氣向專勤隊求助

▲失聯移工阿蘭透過高雄市專勤隊協助完成採檢 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名越南籍失聯移工阿蘭，因為家鄉的丈夫罹癌病情嚴重，需要儘快回鄉照料，但她最近身體不適，有流鼻涕、咳嗽等症狀，就擔心是新冠肺炎，但因為害怕語言不通，甚至到醫院採檢會遭到通報查緝，幸好看到移民署推動的「外來人口安心採檢防疫專案」，鼓起勇氣向高雄市專勤隊求助，經協助她到醫院篩檢，結果為陰性，且就醫後確認只是一般感冒，讓阿蘭康復後得以安心返鄉。

▲失聯移工阿蘭透過高雄市專勤隊協助完成採檢 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

一名年約50歲的移工阿蘭從102年到台灣工作，從事看護工，後來因為想多賺點錢，籌家中生病丈夫的醫藥費和孩子的學費，逃跑後開始在高雄、台南一帶擔任臨時看護工，成為失聯移工已有4年之久，近期因為家鄉的丈夫罹癌病情日趨嚴重，想越南照料他，但5月份時她開始出現咳嗽、流鼻涕等症狀，擔心遭到疫情感染，而且加上語言不通，又害怕到醫院採檢會遭到通報查緝，遲遲不敢就醫。

後來她看到朋友轉傳移民署推動的「外來人口安心採檢防疫專案」相關資訊，阿蘭才懷著忐忑不安的心向專勤隊人員求助，而在專勤隊的協助及引導下，她已到醫院完成新冠肺炎相關篩檢，結果為陰性，且就醫後發現只是一般感冒，現在阿蘭已經順利返鄉。

由於第三級警戒持續延長，為防堵移工群聚及疫情擴散，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊積極聯繫高雄市政府、勞工局及衛生局等相關單位，並與高市府副秘書長張家興會商合作，在轄區強力推動「外來人口安心採檢防疫專案」。為深入各角落宣導，高雄市專勤隊分析外來人口易聚集處所，針對18個里鄰社區加強拜會，並配合勞工局向超過105間仲介宣導，鼓勵外來人口儘快出面篩檢就醫，避免輕忽無症狀病例感染的風險。

時間對我們來說完全沒用！

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